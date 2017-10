Essential Phone: Ab sofort Preissenkung um 200 US-Dollar

Wenn wir aktuell über modernes Smartphone-Design reden, landen wir über kurz oder lang bei Handsets, die über eine besonders hohe Screen-to-Body-Ratio verfügen. Smartphones wie die aktuellen Samsung-Flaggschiffe oder das Apple iPhone X fallen einem da ein, aber eben auch das Essential PH-1 — das erste Smartphone aus dem Hause Essential, aktuelle Tech-Heimat des Android-Mitgründers Andy Rubin.

Neben dem attraktiven Display im 19:10-Format ist es mit einem Snapdragon 835 und 4 GB RAM recht ordentlich ausgestattet, wenngleich die Kamera derzeit noch nicht zur Premium-Klasse zählt. Wir haben es also mit einem technisch ansprechenden und optisch überzeugenden Smartphone zu tun — welches für unseren Geschmack mit einem Preisschild von 699 US-Dollar jedoch einfach deutlich zu teuer ausgefallen ist.

Das liegt auch daran, dass die Konkurrenz für gleiches Geld entweder mehr zu bieten hat — oder aber deutlich günstigere Smartphones technisch fast auf Augenhöhe mit dem PH-1 sind. Zum Preis des Geräts schrieben wir in unserem Test:

Als hätte man uns zugehört, hat sich Essential jetzt für einen drastischen Preissturz entschieden — und den Preis tatsächlich dauerhaft von 699 US-Dollar auf 499 US-Dollar gesenkt! Selbst, wenn wir es gewohnt sind, dass Android-Smartphones oft flott günstiger werden bzw. an Wert verlieren: Dass ein Unternehmen gerade einmal zwei Monate nach Release den Preis so drastisch senkt, ist doch sehr ungewöhnlich. Auf dem Essential-Blog heißt es:

We want to make it even easier for you to experience our products and our brand. So starting today we’re offering Essential Phone for $499 on Essential.com.