EU verhängt 110 Millionen Euro Strafe gegen Facebook

Bei Facebook klingelt mal wieder die Kasse, dieses Mal muss Zuckerberg aber was rausholen. Die Europäische Kommission hat Facebook zur Zahlung von 110 Millionen Euro verknackt, da bekannt geworden ist, dass Facebooks Aussagen vor der Fusion mit dem Kauf von WhatsApp 2014 nicht hundertprozentig richtig waren.

Das Social Network hatte nämlich damals behauptet, es sei technisch nicht möglich, die Nutzerdaten beider Dienste automatisiert zusammenzuführen. Genau diese Option tauchte aber de facto im August 2016 plötzlich in den Nutzungsbedingungen WhatsApps auf. In der Privacy Policy heißt es dabei:

We joined the Facebook family of companies in 2014. As part of the Facebook family of companies, WhatsApp receives information from, and shares information with, this family of companies. We may use the information we receive from them, and they may use the information we share with them, to help operate, provide, improve, understand, customize, support, and market our Services and their offerings. […]