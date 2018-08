EU-Abstimmung: Riesige Mehrheit ist gegen die Zeitumstellung!

500.000 Menschen — das war bislang die höchste Teilnehmerzahl, wenn die EU-Kommission online eine Umfrage durchgeführt hat. Kürzlich ging eine Online-Umfrage der Kommission zu Ende, in der die Europäer dazu aufgefordert waren, ihre Meinung zur alljährlichen Zeitumstellung kundzutun. Die Teilnehmerzahl hier: 4,6 Millionen Menschen!

Daran lässt sich erkennen, dass wir es hier mit einem Thema haben, welches vorsichtig gesagt auf reges Interesse in der Bevölkerung stößt. Jetzt hören wir von dem Ergebnis der Umfrage und demzufolge haben sich 80 Prozent der Teilnehmer dafür ausgesprochen, dass die Zeitumstellung künftig abgeschafft wird.

Jetzt deutet alles darauf hin, dass die EU-Verordnung entsprechend geändert wird und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit seinen Kollegen damit dem Wunsch des Volkes nachkommen wird. Interessant bei der Umfrage: Allein 3 der 4,6 Millionen Teilnehmer stammt aus Deutschland.

Das schmälert die Aussagekraft für Europa allerdings nicht, weil selbst 1,6 Millionen Rückmeldungen aus anderen EU-Ländern eine gewaltige Zahl darstellen. Während die Tagesschau von einer überwältigenden Mehrheit für eine ganzjährige Sommerzeit spricht, will die EU-Kommission den Regierungen der EU-Nationen nicht vorschreiben, ob sie sich beim Verzicht der Zeitumstellung für die Sommerzeit oder die Winterzeit entscheiden.

Das kann bedeuten, dass wir in Deutschland künftig eine andere Zeit haben als unsere Nachbarn in den Niederlanden, Frankreich, Österreich usw. Von Großbritannien sind wir das ja eh bereits gewöhnt, also sollte uns auch das nicht vor übermäßig große Probleme stellen.

Es wird EU-Insidern zufolge erwartet, dass EU-Kommissarin Violetta Bulc im Laufe des Donnerstags bereits einen entsprechenden Entwurf vorlegen kann und wenn dann alles seinen zu erwartenden Weg geht, dürfte es mit der zwei mal im Jahr stattfindenden Uhrenumstellerei dann ein für allemal vorbei sein. Und für mich persönlich ebenso erfreulich: Die dämlichen „ich hab die Uhren umgestellt – von Raum A nach Raum B“- und „Huren umgestellt“-Witze werden für immer aus meinem News Feed verschwinden — ein reiner Traum ;-)

Was sagt ihr: Habt ihr auch so gevotet bzw habt ihr überhaupt von der Umfrage gewusst? Zumindest mir sind sehr viele Menschen aufgefallen, die erst am letzten Tag der Befragung davon erfahren haben. Und die noch wichtigere Frage: Wollt ihr lieber für immer Sommerzeit oder lieber Winterzeit?

Ich hoffe jedenfalls inständig, dass die EU diesen Umstellungs-Irrsinn für immer abschafft und bin zudem auch gespannt, ob hier ein europaweites Tor aufgestoßen wurde, was die Teilhabe jedes EU-Bürgers bei solchen Entscheidungen angeht.

