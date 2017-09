Die zuständige EU-Kommission plant offenbar die Einführung spezieller Sicherheitszertifikate, mit denen Verbraucher die Sicherheit ihrer (zukünftig) vernetzten Geräte überprüfen können. Das Internet of Things (IoT) soll sicherer werden.

Die Sicherheitszertifikate sollen prinzipiell für jedes erdenkliche Gerät ausgestellt werden können und würden dementsprechend sowohl Haushaltsgeräte als auch z.B. vernetzte Fahrzeuge umfassen. Die EU-Kommission drängt auf einheitliche europäische Sicherheitsstandards, da schlecht gesicherte Geräte ein potentielles Sicherheitsrisiko für ganze Netz- und Infrastrukturen darstellen könnten. Anscheinend handelt es sich bei den Sicherheitszertifikaten um eine Art Plakette, mit der Verbraucher erkennen können, ob das jeweilige Produkt die entsprechenden europäischen Standards erfülle.

Einen Haken haben die Pläne: Zwar wären die entsprechenden Zertifikate von Beginn an europaweit gültig – aber nicht zwingend vorgeschrieben. Es liegt also am Verbraucher, entsprechenden Druck auf die Hersteller auszuüben und zukünftig nur solche Geräte zu kaufen, die über ein entsprechendes Zertifikat verfügen. Zugleich wird man frühzeitig überprüfen müssen, ob die Pläne der Kommission mit der rasanten Entwicklung der Technologien mithalten können. Die in Griechenland ansässige EU-Agentur für Cybersicherheit soll die Pläne für das Projekt entwerfen, sofern die EU-Staaten und das Europaparlament dem Vorhaben zustimmen.

Nach Einschätzung des zuständigen Vizepräsidenten der EU-Kommission, Andrus Ansip, wird es in circa drei Jahren (2020) ungefähr sechs Milliarden vernetzte Geräte in Europa geben. Kaffee- und Waschmaschinen, Zähler aller Art, Heizkörperthermostate, Webcams oder vernetztes Spielzeug gehören zu den Produkten, die zukünftig die Haushalte erobern sollen. Die noch erheblich voneinander abweichenden Sicherheitsstandards sollen nun international vereinheitlicht werden.

In den bisher vorgestellten Plänen wird nicht konkretisiert, was mit den z.T. umfangreich gesammelten Daten der Verbraucher geschehen soll. Die Zertifikate beschränken sich auf eine “irgendwie” überprüfte Absicherung der Systeme gegen Angriffe von außen.

