EU-Parlament: Mehrheit für Verbot von autonomen Waffensystemen

Der Bericht reiht sich damit in eine globale Tendenz ein. Während Elon Musk fortwährend gegen KI argumentiert, jüngst in dem skandalösen Podcast mit dem Joint, haben sich einige Industriegrößen bereits dazu verpflichtet, solche Systeme nicht zu entwickeln. Hinzu kommen diverse politische Forderungen, die ebenso eine Selbstverpflichtung bis hin zu einem Verbot fordern.

Das EU-Parlament zeigt sich jetzt ebenfalls besorgt. Demnach soll eine unbekannte Anzahl an Ländern und Unternehmen bereits tödliche autonome Waffensysteme entwickeln. Die Abgeordneten sprechen sich jetzt gegen diese Systeme aus, dabei werden Beispiele wie „Raketen, die zu selektiver Zielauswahl fähig sind“ und Roboter, die auf Basis “kognitiver Fähigkeiten entscheiden, wer, wann und wo bekämpft wird” angeführt. Das Ergebnis fällt sogar deutlicher aus als beim Leistungsschutzrecht und den Upload-Filtern – so stimmen 566 Abgeordnete für ein Verbot, 47 dagegen und 73 enthielten sich. Damit wurde die Resolution zum Bann von Killerrobotern angenommen.

Jetzt ist die Außen- und Sicherheitsbeauftragte Federica Mogherini am Zug. Sie soll umgehend mit den Mitgliedsstaaten und Regierungsspitzen einen gemeinsamen Standpunkt gegen autonome Waffensysteme erarbeiten. So sollen auch in Zukunft weiterhin im Wesentlichen Menschen Waffen kontrollieren bzw. zugespitzt die Entscheidung über Leben und Tod treffen. Mit dieser Position möchte die EU dann in die nächste Verhandlungsrunde in Genf gehen. Dort soll eine internationale Einigung herbeigeführt werden.

Das Parlament appelliert an Mogherini „auf die Aufnahme internationaler Verhandlungen über ein rechtsverbindliches Instrument hinzuarbeiten, mit dem letale autonome Waffensysteme untersagt werden“. Laut Human Rights Watch arbeiten Länder wie die USA, China, Israel, Russland, Großbritannien und Südkorea bereits an derartigen Waffensystemen. Wie anzunehmen war, lehnen führende Rüstungsmächte wie die USA eine internationale Regulierung vollkommen ab. Indes warnt Mogherini vor einem „beispiellosen und unkontrollierten Wettrüsten“.

Letztlich bleibt fraglich, wie erfolgreich die EU sich bei diesem Thema behaupten kann. Europa tritt hierbei gegen wesentlich größere Gegner an. Gerade Länder wie die USA und China werden entsprechend dagegenhalten. Hier geht es letztlich nicht nur um einen Vorteil bei der Rüstung, sondern vielleicht auch um potentiell erfolgreiche Exportprodukte.

Zudem erscheint die jetzige Resolution noch sehr unreflektiert, der Mangel an offenem Umgang mit dem Thema wirkt beinahe wie Panik. Autonome Waffensysteme aka Killerroboter entspringen nicht der Science Fiction, soweit ist sich die EU bereits jetzt einig, sie sind aber auch kein Thema von morgen. Im Umgang mit moderner Kriegsführung gilt es, viele offene Fragen zu stellen. Einerseits unterscheiden andere Länder bei diesem Thema klar zwischen Angriffs- und Verteidigungsfall, andererseits gibt es bereits jetzt „sehr unpersönliche“ Kriegsführung.

Unter Ex-US-Präsident Barack Obama wurde das Unwort „Dronewars“ geprägt. Derartige Waffensysteme überlassen zwar nach wie vor dem Piloten die Entscheidung über Leben und Tod, sind abgesehen davon aber auch schon sehr weit automatisiert. Und nein, nicht nur die USA beteiligt sich am Morden durch Drohnen – hier mischt auch die EU stark mit, und sei es nur durch Wegsehen. Ohne die US-Airforce-Basis Rammstein in Deutschland, die als Drohnen-Relais-Station dient, wären vergangene Einsätze im Nahen Osten undenkbar gewesen.

Via EU-Parlament