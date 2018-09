EU: Unternehmen sollen bald online gegründet werden können

Aktuell hält die EU die Medienlandschaft, und ihre Bürger, in Atem. Auch bei uns waren Entscheidungen der EU in den letzten Wochen immer wieder Thema – vom Beschluss für ein Leistungsschutzrecht und Upload-Filter bis hin zu einer klaren Meinung in Richtung Killerroboter. Generell hat die Europäische Union derzeit viele Digitalisierungsthemen auf dem Plan – von Steuern für Unternehmen bis hin zu Verwaltungserleichterungen. Die neue Maßnahme fällt in den letztgenannten Block, so soll die Gründung von Unternehmen bald einfacher werden.

Damit soll vor allem der Gründerszene aka Start-ups das Leben etwas leichter gemacht werden. So wird nicht nur die Gründung innerhalb eines Landes einfacher werden, auch grenzüberschreitende Umzüge oder Zusammenschlüsse sollen unkomplizierter werden. Die EU-Kommission legte dazu einen neuen Entwurf mit folgenden Kernpunkten vor:

Unternehmensgründung Online: Dieser Schritt soll in der kompletten EU möglich sein. Unternehmen sollen so komplett digital alle wichtigen Schritte abwickeln können. Damit würde der Start einer GmbH in Deutschland komplett online zu erledigen sein. Andere Unternehmensformen sind denkbar, bleiben aber optional. Die Möglichkeit gilt nicht nur für neue Firmen, auch Zeitniederlassungen sollen so abgewickelt werden.

Keine Anwesenheitspflicht: Geschäftsführer sollen künftig nicht mehr zwingend persönlich bei einem Notar erscheinen müssen um ein Unternehmen im Handelsregister vorzunehmen. Die Identifizierung soll über eine digitale Signatur, beispielsweise die eID Funktion im Personalausweis, oder via Video-Ident Verfahren ablaufen.

Keine Notare notwendig: Damit fällt generell die Notwendigkeit für den Besuch beim Notar weg – ein massives Kostenersparnis! Sofern ein Betrugsversuch vermutet wird soll es aber dennoch möglich sein auf eine Anwesenheit bei einem Notar zu bestehen.

Online-Datenbank: Zudem sollen Informationen über Unternehmen einfacher zugänglich sein. Künftig solle Informationen über Firmen in einem kostenlosen Online-Unternehmensregister vermerkt werden.

Diese Maßnahmen vereinfachen den Schritt in Richtung eines eigenen Unternehmens nicht nur, sie führen auch zu massiven Kostenersparnissen. Laut Angaben der EU soll die Ersparnis bei 42 bis 84 Millionen Euro pro Jahr liegen. Aktuell können Unternehmen bereits in zehn von 28 Mitgliedsstaaten online gegründet werden. Einzig in Estland ist eine grenzüberschreitende Gründung, also für Firmen außerhalb des Landes, möglich.

Die Gründung via Anwalt oder Notar wird auch in Zukunft möglich sein, zur Vermeidung von Fehlern werden weiterhin viele Gründer auf diese Möglichkeit zurückgreifen. Der Vorschlag soll jetzt in wenigen Monaten umgesetzt werden – sofern Einigkeit zwischen Rat und Parlament besteht. Wenn nicht, muss der Vorschlag neu ausgearbeitet werden und die Umsetzung könnte sich verzögern. Angesichts der bald anstehenden Europawahl gehen wir davon aus, dass diese „medienwirksame Verbesserung“ noch vor der Wahl beschlossen wird.

So sehr wir auch über die Zukunft und Digitalisierung sprechen – oft bricht die schnelle Zukunft am Papierkrieg der Verwaltungen. Sinnlose Hürden und schwer wahrzunehmende Amtszeiten erden zukunftsorientierte Bürger schnell – denn trotz Internet mahlen die Mühlen der Demokratie sehr langsam. Die EU versucht sich hier Mühe zu geben, so wurde auch über den Verbleib der Sommerzeit kürzlich rein online abgestimmt, es gibt aber noch viel zu tun. Der Schritt Richtung digitale Gründung ist eine gute Idee – die dann aber auch entsprechend einfach umgesetzt werden muss.

Die jüngste EU-Entscheidung – der Beschluss für Leistungsschutzrecht und Upload-Filter, hat uns diese Woche auch schon im Fernweh Podcast beschäftigt.

Via Gründerszene