In einem eigenen Blogeintrag weist Google jetzt darauf hin, wie sie ihr Team rund um die Wahlen in der EU aufstellen. Zwei der Kernpunkte, gegen die Google Schutz bieten möchte, sind DDoS-Attacken und Phishing Angriffe.

Dabei betont Google die extreme Wichtigkeit der Partnerschaft mit der EU. In Vergangenheit kam es immer wieder zu Vorwürfen, dass Hacker den Ausgang von Wahlen beeinflusst haben sollen, gerade in den USA äußert Präsident Trump diese Vorwürfe auch Jahre nach der Wahl weiterhin. Googles Maßnahmen sind die Flucht nach vorne – der demokratische Prozess soll geschützt werden. Dabei möchte der Konzern vor allem auch das Thema Desinformation angehen.

“Die Besorgnis über Desinformation ist hoch vor den Wahlen, einer Zeit, in der ein sicherer Zugang zu verlässlichen Informationen unerlässlich ist. In den letzten Jahren, als immer mehr Versuche ans Licht kamen, demokratische Prozesse zu stören, hat sich das Ausmaß unserer Reaktion erhöht. Die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai dieses Jahres sind ein großer Schwerpunkt für unsere Teams.”

Die Teams sollen größtenteils in der EU angesiedelt sein. Dabei werden vor allem zwei Probleme angegangen. Google möchte Phishing Attacken abwehren und Manipulationen von Webseiten verhindern. So sollen in Vergangenheit Kartendaten abgeändert worden sein, damit Wähler ihre Wahllokale nicht mehr finden können.

“Diese Teams, von denen viele in Europa ansässig sind, sind darauf geschult, ein breites Spektrum an potenziellem Missbrauch zu identifizieren und zu stoppen, das reicht von staatlich geförderten Phishing-Angriffen bis hin zu Versuchen, Maps so zu ändern, dass die Menschen ihr Wahllokal nicht finden können.”

Auf der anderen Seite wird auch Jigsaw, eine Tochter von Google, tätig werden. Die Firma bietet das Project Shield an, ein Schutz gegen DDoS Attacken. So sollen derartige Attacken auf wichtige Informationsseiten denkbar sein – Google möchte die Server entsprechend schützen. Dabei können sich alle Organisationen der EU, die für freie und faire Wahlen stehen, kostenlos bei dem Projekt bewerben.

“Project Shield nutzt die Infrastruktur von Google, um unabhängige Nachrichtenseiten vor verteilten Denial-of-Service-Angriffen (DDoS) zu schützen, und ab heute bietet Jigsaw starke, kostenlose DDoS-Schutzmaßnahmen für Unternehmen in ganz Europa, die für freie und faire Wahlen unerlässlich sind. Hier können Sie mehr über Jigsaw erfahren und den Schildschutz beantragen.”

Zuletzt setzt Google auch einen neuen Prozess für politische Werbung auf. Dafür bietet der Suchanbieter eine eigene Dokumentation an, wie politische Parteien ihre Werbung vor der Wahl bei Google schalten können. Zusätzlich möchte Google die Werbemaßnahmen auch in einem Transparenzbericht aufzeigen.

Don’t be Evil – auch wenn Google diesen Slogan mittlerweile abgelegt hat, versucht der Konzern sich als demokratisches, gesetzestreues Unternehmen zu präsentieren. Aktuell kommen immer mehr große Technikkonzerne erheblich in Kritik – und Google wurde zuletzt aufgrund einer DSGVO Verletzung in Frankreich verurteilt. Daher sind derartige Kampagnen erheblich wichtig für ein bröckelndes Image.

Via Google Blog