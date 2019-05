Europawahl 2019: Der Wahl-O-Mat ist da

Ende Mai wird die EU-Bevölkerung an die Wahlurnen gerufen. In Deutschland ist der Wahltag der 26. Mai, da bei uns traditionell der Sonntag zum Wählen genutzt wird. In der Vergangenheit hatte ich meistens das Gefühl, dass das Interesse in der Bevölkerung noch mal deutlich geringer ist als bei nationalen Wahlen.

Ich kann diese Wahlmüdigkeit im Ansatz nachvollziehen, weil wir eben seit vielen Jahren von Parteien regiert werden, die nun nicht wirklich viel dafür tun, dass wir große Hoffnung in sie setzen. Dennoch ist Nicht-Wählen für mich keine tatsächliche Option. Ich hab — über das letzte Jahrzehnt betrachtet — auch nicht wirklich konsequent immer die selbe Partei gewählt, habe aber zumindest jedes mal von meinem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

All das erzähle ich euch nicht nur, weil der Wahltermin näher rückt, sondern weil seit heute auch wieder der Wahl-O-Mat zur Europawahl bereitsteht. Dieses praktische Tool gibt es nun bereits seit 17 Jahren und auch dieses Jahr kann ich jedem Wähler nur dringend ans Herz legen, sich dieses Angebot als unterstützende Entscheidungshilfe anzusehen.

Vermutlich kennen alle von euch den Wahl-O-Mat längst, hier aber für die wenigen, die nie davon gehört haben: Der Wahl-O-Mat ist ein Tool, welches euch über verschiedene Fragen anzeigen möchte, welche Partei euch am nächsten steht. Auf der Seite steht zu lesen, dass der Wahl-O-Mat keine Wahlempfehlung darstellt, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik ist. Das Ergebnis ist also nicht in Stein gemeißelt, hilft aber definitiv dabei, sich einen Überblick zu verschaffen, was die einzelnen Parteien wollen bzw. wofür sie stehen.

Im aktuellen Fall sind es 38 Fragen, die euch gestellt werden. Im Vorfeld wurden all diese Thesen von allen 41 für die Wahl zugelassenen Parteien beantwortet. Ihr könnt diesen Fragen bzw. Thesen zustimmen oder nicht zustimmen — oder euch auch für “neutral” als Antwort-Option entscheiden. Anschließend könnt ihr die Punkte, die euch besonders wichtig sind, noch höher gewichten, damit sie im Ergebnis stärker berücksichtigt werden. Auf diese Weise soll ein ziemlich präzises Bild entstehen, welche Partei euch am nächsten steht.

Ihr könnt euch nach dem Durchackern der 38 Thesen auch noch explizit die Stellungnahmen der einzelnen Parteien durchlesen, um euch zu vergewissern, wofür sie stehen bzw. ob es zu euren Vorstellungen passt. Wie gesagt: Der Wahl-O-Mat sollte sicher nicht das ausschließliche Instrument sein, von dem eure Wahlentscheidung abhängt, aber es ist ein tolles, unterstützendes Werkzeug, welches ab sofort auf dieser Seite bereitsteht. Mein Ergebnis sieht übrigens so aus: