Wenn ein Krankenwagen mit Blaulicht und Sirenen angebraust kommt, ist die Regel, dass alle anderen Verkehrsteilnehmer ihm Platz machen. Ihr kennt das sicher, dass man sich dabei manchmal furchtbar erschreckt, denn so ein Alarm ist ziemlich laut. Es passiert vor allem dann, wenn die Musik aufgedreht ist und man den Krankenwagen deshalb nicht kommen hört. Drei Studenten vom KTH Royal Institute of Technology in Schweden haben sich da etwas einfallen lassen, sodass man wegen der eigenen Musikbeschallung keine Sirene mehr überhören kann.

Das entwickelte System namens EVAM soll die Aufmerksamkeit von Autofahrern bei Blaulichtfahrten sichern, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand die laute Sirene überhören könnte. Ich finde aber die Herangehensweise an dieses Projekt ziemlich spannend. Die Entwickler machen sich nämlich das Radio Data System (RDS) zu Nutze – die Rundfunkfunktion die auch bei Verkehrsdurchsagen die aktuell gespielte Musik unterbrechen kann.

Durch eine Funkübertragung vom Krankenwagen zu nahe gelegenen Autofahrern, die mit dem Radio Data System ausgestattet sind, wird eine Warnmeldung ausgegeben. Dieses Signal wird über das UKW-Band zusammen mit einer Textmeldung und einer Sprachnachricht gesendet und schaltet jegliche Musik – egal ob sie von CDs, Bluetooth oder Radio kommt – komplett ab. Zumindest solange, bis der Krankenwagen vorbei gefahren ist.

Often drivers have only a few seconds to react and give way to emergency vehicles.The optimal warning time is at least 10 to 15 seconds. Mikael Erneberg, Student am KTH und Mitentwickler von EVAM

In ein paar Wochen will man das EVAM-System in Schweden mit ein paar Krankenwagen testen. Solange der Autofahrer Musik hört, wird er einen Warnhinweis erhalten. Anders als das Blaulicht oder die Sirene, berechnet das System wie weit im Voraus dieser Hinweis zu hören sein soll. Das geschieht in Abhängigkeit zur Geschwindigkeit des Verkehrs und so wird das Signal auf einer Autobahn früher ausgestrahlt, als im langsamen Stadtverkehr.

Quelle: KTH