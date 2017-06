f.lashes: Interaktive LED-Wimpern für jede Party

Leuchtende Armbänder, Neon-Turnschuhe oder blinkende Katzenohren. Bunte und grelle Kleidungsstücke sind neuerdings der letzte Schrei – klar, man fällt richtig schön auf damit. Auf der Maker Faire in San Francisco zeigen der Arduino-Designer Tien Pham und der Hardware-Ingenieur Davey Taylor ihre neuste Kreation aus einer schrillen Welt: Die f.lashes. Das Gadget ist momentan auch auf Kickstarter zu finden und ist bereits über das Finanzierungsziel hinausgeschossen.

Wie der englische Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um Wimpern, aber nicht um irgendwelche falschen anklebbaren Verlängerunswimpern. F.lashes besteht aus zwei LED-Halbkreisen, die auf den Augenliedern über den Wimpern befestigt werden. Das Ganze hört sich nicht nur verrückt an, es sieht auch so aus.

Die vielen kleinen LEDs können sogar ihre Leuchtanimationen verändern, je nachdem, wie man den Kopf neigt oder den Körper bewegt. Dann leuchten sie auf, ändern ihre Geschwindigkeit oder wechseln die Richtung. Die f.lashes sind derzeit in den Farben rosa, rot, blau, hellblau, weiß, gelb und grün erhältlich und können mit normalem Wimpernkleber auf den Augenliedern befestigt werden.