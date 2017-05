Unsere Homes werden mittlerweile immer smarter. Was aber gerne vergessen wird, ist, wie sicher die Devices wirklich sind. Nahezu jede Glühbirne ist per Hub mit dem Heimnetzwerk verbunden, erzeugt ein eigenes WLAN- oder Zigbee-Netz oder funkt per Bluetooth. Der finnische Sicherheitsanbieter F-Secure möchte in das heimische Geflecht aus IoT-Devices etwas mehr Sicherheit bringen und hat jetzt seine SENSE genannte Sicherheitslösung vorgestellt.

Die sieht auf den ersten Blick aus, wie ein optisch einigermaßen ansprechend designter Router und funktioniert auf Netzwerkebene auch so. Zusätzlich filtert die Routersoftware aber Webseiten, die Malware mit Drive-by-Downloads installieren oder sonst irgendwie schädlich sind. F-Secure erweitert den Schutz verbundener Geräte darüber hinaus auf drei Ebenen, dank „Three-layer Protection“.

Die erste ist die klassische Funktion des Routers, der neben PCs, Laptops und Smartphones auch Smart Home-Devices schützen soll. Und auch solche Nummern wie WannaCry verhindert. Der Schutz soll so gut sein, dass ihr laut F-Secure keine andere Sicherheitssoftware auf euren Geräten installieren müsst.

Auf zweiter Ebene kommt die SENSE-App zum Einsatz, mit dem ihr den Router administrieren könnt und zusätzlich eurer Smartphone schützt. Im Grunde also ein deutlich erweiterter Virenscanner, der in das SENSE-Ökosystem eures Heimnetzwerks eingebunden ist und die Sicherheit des Routers auch unterwegs bieten soll. Darüber hinaus könnt ihr auch eure Smart Home-Geräte kontrollieren.

Genau hier setzt die dritte Ebene von SENSE an, nämlich durch den Cloud-Schutz. SENSE scannt dabei Netzwerkverbindungen aller Geräte, auch Zugriffe auf Smart Home Devices, auf mögliche Gefahren und gleicht diese mit sicherheitsrelevanten Informationen in der F-Secure-Datenbank ab. Die Sicherheitscloud entscheidet dann, ob ein Link, eine Internetverbindung oder Mailanhang sicher ist und lässt die entsprechende Verbindung dann zu oder eben nicht. In dem Sinne ist die Cloud-Ebene das eigentliche Gehirn, das eine Vielzahl von Algorithmen und Angriffsvektoren prüfen kann.

Das Ganze funktioniert deutlich schneller, als ihr zum Lesen der Beschreibung gebraucht habt, nämlich laut F-Secure in Echtzeit. Ihr bekommt von dem ganzen Prozedere also nichts mit, auch wenn der Scan in der Cloud vermutlich nicht in „echter Echtzeit“ passiert, aber wohl so schnell, dass es niemandem auffällt, ausser DCs The Flash.

Technisch gesehen macht SENSE also durchaus Sinn, da all die netten Smart Home-Devices immer auch ein Sicherheitsrisiko darstellen können, wenn sie eine Lücke im Funkprotokoll oder der App haben. Aus dieser Lücke wird dann ganz schnell ein riesiges Scheunentor. Denn der Zugang zum Netzwerk, an das ein Smart Home-Device angeschlossen ist, bedeutet meist Zugang zu allen anderen Geräten, Router, Kameras und Dateien inklusive. Wie das berühmte, schwächste Kettenglied, das die ganze Kette nutzlos machen kann. Hier seht ihr nochmal alle SENSE-Features von F-Secure zusammengefasst.

F-Secures SENSE steht also hardwaretechnisch in direkter Konkurrenz zu Norton. Die haben auf der CES ihrem nach Epcot-Center aussehenden Core-Router vorgestellt, der am 1. Juli erscheinen soll. F-Secures SENS erscheint dagegen noch im ersten Halbjahr 2017 für rund 200 Euro. Die Lösung bringt ein Sicherheitsabo für das erste Jahr kostenlos mit, danach werden 9,90 Euro im Monat fällig. Der Router funktioniert dann weiterhin, dafür würden aber alle Sicherheitsfeatures wegfallen, da hierfür der Cloudservice von F-Secure genutzt wird.