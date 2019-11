Wenn es um das Thema Datenschutz geht, dann ist das Ergebnis bei Facebook meist klar: Der Konzern gibt zwar immer wieder vor, sich in Zukunft mehr um die Daten der Nutzer kümmern zu wollen, wenn es aber um die Praxis geht, sieht das Ganze meist anders aus. Ein Bug in der iOS-Version der App sorgt nun für eine unbemerkte Nutzung der Kamera. Das berichtet 9TO5 Mac.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) 10. November 2019