Facebook: „Bitte verlangsame deine Nutzung“

Ach, Facebook — irgendwas ist ja immer mit Dir, stimmt’s? Wenn wir uns nicht über die Plattform selbst aus den verschiedensten Gründen aufregen oder über die Leute, denen man dort manchmal begegnet, dann sind es manches mal eben auch schlicht technische Probleme, über die man dort stolpert.

Zugegebenermaßen nehme ich das in letzter Zeit eher selten wahr, dass man sich beispielsweise mal nicht einloggen kann, Postings oder Kommentare verschluckt werden oder ähnliches. Eigentlich sollte man also Facebook mal dafür loben, dass es technisch derzeit so ordentlich läuft. Aber just in diesem Moment gibt es einen Bug, der mich (und auch andere FB-Kontakte) in den letzten Tagen ziemlich nervt. Während ich unter Postings kommentiere, bekomme ich des öfteren folgende Fehlermeldung:

Warnung: Bitte verlangsame deine Nutzung Scheinbar verwendest du dieses Feature nicht ordnungsgemäß. Nutze es bitte langsamer, sonst könnte diese Funktion für dich blockiert werden.

Bestätige ich diese Meldung, verschwindet sie und ich sehe wieder mein Eingabefenster mit dem noch unfertigen Text. Möchte ich aber unmittelbar weiter schreiben, ploppt die Warnung direkt wieder auf. Mir persönlich passiert das seit gestern öfter, generell ist das aber nicht neu. Ein Blick auf die Google-Suche zeigt mir Einträge von 2013 an, persönlich hab ich zuletzt im letzten Jahr von Fehlern dieser Art gehört.

Grundsätzlich ist das eine universelle Fehlermeldung, die sich also nicht explizit aufs Kommentieren bezieht, sondern auch erscheinen kann, falls ihr zu schnell zu viele Freunde hinzufügt oder zu viele Fotos hochladet. Bei mir ist es aber jetzt mehrfach aufgetreten, wenn ich unter einem eigenen Posting einen Kommentar beantworten wollte.

Was kann man in diesem Fall tun?

Gute Frage, nächste Frage. Ich hab bislang ein, zwei Minuten gewartet und konnte dann fröhlich weiter tippen. Die Kollegen von Mimikama ergänzen noch, dass es helfen kann, sich einfach flott bei Facebook aus- und wieder einzuloggen. Im Beitrag von Mimikama wird zudem darauf hingewiesen, dass Facebook „scheinbar“ schreibt, obwohl ganz offensichtlich „anscheinend“ gemeint ist. Da ich über diese sprachliche Hürde auch schon oft genug gestolpert bin (ich gelobe Besserung ;) ), will ich Facebook das jetzt nicht zu hart ankreiden.

Eine offizielle Erklärung seitens Facebook gibt es leider nicht, so dass man nicht einmal erfährt, was man denn explizit falsch gemacht hat bzw. inwiefern man Facebook zu schnell genutzt hat. Ich hoffe darauf, dass es lediglich ein kleiner Bug ist, der vielleicht bei vermeintlichen Bots anschlagen soll und der flott wieder von Facebook bereinigt wird.

Sollte dem nicht so sein und stoßt ihr in den nächsten Tagen auch weiterhin verstärkt auf diese Meldung, dann lasst es uns wissen.