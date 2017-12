Facebook: Der FB-Freund nervt? So stellt ihr für ihn 30 Tage stumm

Ihr seid auf Facebook? Okay, wenn ihr die Plattform des Mark Zuckerberg auch einigermaßen häufig nutzt, dann dürften euch vermutlich folgende Dinge vielleicht auch schon mal hart genervt haben:

Der Mensch, der gerade weit weg im Urlaub weilt, während ihr im verregneten Deutschland sitzt. Seine Strand-Fotos, auf denen wahlweise seine schneeweißen Füße, ein Bier oder beides zu sehen ist, garniert er mit Sprüchen wie „…und ihr so?“ oder „YOLO“ und sorgt dafür, dass ihr in den Schreibtisch beißen wollt.

Die Ex-Freundin. Ihr ertragt es so langsam wieder ohne Herzattacken, wenn sie in eurem News Feed auftaucht. Aber jetzt auch noch dieses neue Profilbild, wo sie zusammen mit ihrem neuen Kerl zu sehen ist? Okay, das braucht ihr dann doch nicht.

Der Kumpel hat ein neues Haustier. Ihr mögt Hunde, wirklich — aber der Kamerad lädt täglich gefühlte 50 Fotos seines Hundebabies hoch und ihr braucht mal eine Pause davon.

Fälle wie diese könnte man vermutlich unzählige konstruieren bzw. findet sie tatsächlich in seinem Umfeld. Aber nur, weil ein geschätzter Mensch euch mal phasenweise schwer auf den Wecker geht, wollt ihr ihn natürlich nicht entfreunden und auch der Klick auf „unfollow“, mit dem ihr ihn dauerhaft aus eurem Feed ausblendet, erscheint euch möglicherweise zu hart.

Genau für diese Fälle gibt uns Facebook nun die Möglichkeit an die Hand, Leute temporär aus dem Verkehr zu ziehen. Dabei bedeutet „temporär“ genauer gesagt 30 Tage — denn genau so lange könnt ihr künftig Facebook-Freunde mit einem Klick stumm stellen. Diese „Snooze“-Funktion funktioniert dabei für Einzelpersonen, aber auch für Gruppen oder für Seiten.

Facebook erklärt in einem eigenen Beitrag, dass sich viele Nutzer gern mehr Kontrolle über den eigenen Feed gewünscht hätten, u.a. eben für genau solche Fälle, wie ich sie oben als Beispiele geschildert habe. Mit dem „Snooze“-Feature kommt Facebook diesen Wünschen nach und erklärt gleichzeitig, dass ihr natürlich jederzeit die Möglichkeit habt, diese temporäre Sperre wieder aufzuheben.

Laufen die 30 Tage ab, werdet ihr kurz vorher von Facebook dran erinnert und könnt gegebenenfalls nochmal nachlegen. Auswählen könnt ihr die Funktion ganz normal über das Menü, in dem euch bereits jetzt die Möglichkeit zur Verfügung steht, Beiträge zu verbergen, Freunden zu entfolgen etc. Und logisch: Eure Freunde werden natürlich nicht von Facebook darüber informiert, dass ihr sie für 30 Tage aus dem Verkehr zieht.

Falls ihr die Funktion selbst bei euch noch nicht vorfindet, müsst ihr euch keine Gedanken machen: Facebook erklärt, dass „Snooze“ gerade weltweit verteilt wird, also in dieser Woche — wie so oft kann es also noch ein paar Tage dauern, bis das Feature jedermann zur Verfügung steht.

Ich persönlich begrüße diesen Schritt sehr, hätte mir allerdings gewünscht, dass man uns bei der Dauer des Ausblendens mehr Möglichkeiten an die Hand geben würde. Die Optionen „1 Tag“, „1 Woche“ und „1 Monat“ hätte ich beispielsweise gut gefunden. Was sagt ihr? Habt ihr auch diese von euch größtenteils sehr geschätzten Kontakte, die euch nur so hin und wieder mal ziemlich auf die Nerven gehen bei Facebook?

Snooze Posted by Facebook on Mittwoch, 13. Dezember 2017

Quelle: Facebook via Caschys Blog