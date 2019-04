Facebook: Die Zukunft ist privat – sagt Facebook [F8-Round-Up]

Die Zeiten, in denen das Unternehmen Facebook ein One-Trick-Pony mit ziemlich genau einem Produkt — eben das Social Network Facebook — gewesen ist, sind schon lange vorbei. Mittlerweile ist das reine Social Network ein Zwei-Milliarden-Menschen-Moloch, der von ebenfalls riesengroßen Messengern (WhatsApp, Facebook Messenger) flankiert wird und natürlich gehört auch Instagram zum Portfolio. Außerdem bietet man mit den Oculus-Brillen und dem Portal auch eigene Hardware an, schnuppert zudem in ganz andere Märkte wie Dating oder Mobile Payment.

Kein Wunder also, dass die Keynote der hauseigenen Entwicklerkonferenz F8 auch immer ein bunter Themen-Strauß und eine vielseitige Werkschau ist. Heute war es wieder soweit und die F8 wurde eröffnet. Wie ihr euch denken könnt, geschah das mit einer Keynote von einem Mark Zuckerberg, der durchaus selbstkritisch und selbstironisch den Finger in die klaffende Wunde namens Privacy legte.

Er weiß also, dass da Millionen Menschen skeptisch reagieren, wenn ausgerechnet das krisengeplagte Facebook davon spricht, dass Privatsphäre die Zukunft ist. In der Folge versuchte er also bei seiner Rede, uns davon zu überzeugen, wie ernst es Facebook damit ist und dass die Privacy im Vordergrund steht bei allen Entwicklungen, egal ob wir über die Messenger, das eigentliche Facebook oder auch die Hardware sprechen.

Zuckerberg bedient sich schon seit einiger Zeit immer eines Vergleichs, in welchem er Facebook als einen Marktplatz darstellt. Jahrelang, so sagt er, habe Facebook versucht, ein virtuelles Äquivalent zu einem Dorf-Marktplatz zu basteln — einem Ort der Begegnung, an dem man mit bekannten, aber auch neuen Leuten zusammentrifft und über alles spricht. Jetzt, so Zuckerberg weiter, will man diesen Marktplatz zwar immer noch weiter optimieren und verbessern, fokussiert sich aber viel mehr darauf, jetzt auch unser virtuelles Wohnzimmer zu bauen.

Das soll gelingen mit einigen Änderungen, die alle Plattformen betreffen. In unserem Round-Up wollen wir jetzt jeweils kurz auf die wichtigsten angesprochenen Dinge für jeden Bereich eingehen.

Facebook

Werft einen Blick auf das Bild und freut euch schon mal auf die üblichen “Ah, ich will die alte Version zurück”-Schimpfereien. Facebook wird ein Redesign bekommen, welches sich dann doch relativ deutlich vom heutigen Design unterscheidet — selbst die typische blaue Farbe wird verschwinden.

Aber natürlich ändert sich nicht nur das Design, sondern auch der Fokus: Der News Feed wird an Gewicht verlieren, stattdessen wird sich das neue Facebook mehr auf Gruppen konzentrieren. So erhält der Gruppen-Bereich einen eigenen Feed, so dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, was in euren Gruppen passiert, selbstverständlich werdet ihr aber auch verstärkt auf andere Communities hingewiesen, von denen Facebook glaubt, dass sie für euch spannend sein könnten.

Weiter soll sowohl die Kommunikation als auch das Teilen in Gruppen einfacher gemacht werden. Thematisch besonders aufgestellte Gruppen sollen neue Funktionen erhalten, die in diesen jeweiligen Gruppen Sinn ergeben. Facebook nennt in seiner Pressemitteilung Beispiele:

In den neuen Gruppen zur Unterstützung der Gesundheit können Mitglieder Fragen stellen und Informationen austauschen, ohne dass ihr Name in einem Beitrag erscheint. Jobgruppen erhalten eine neue Vorlage für Arbeitgeber, um Stellenangebote zu veröffentlichen, und einfachere Möglichkeiten für Arbeitssuchende, den Arbeitgeber zu informieren und sich direkt über Facebook zu bewerben.

Aus der Abteilung “Vielleicht ganz spannend, in Deutschland aber nicht verfügbar” gab es gleich mehrere Meldungen. Da ist zum Beispiel “Facebook Dating” — wie der Name schon sagt, Facebooks Dating-Portal. Das wird nun ausgeweitet auf mehr Länder, Deutschland ist allerdings nicht dabei. Dennoch will ich auf eine neue Funktion hinweisen. Wer die Funktion nutzen kann, kann künftig seinen Secret Crush benennen. Natürlich bekommt euer heimlicher Schwarm nicht mit, dass ihr ihn als solchen markiert. Einzige Ausnahme: Dieser Schwarm macht es umgekehrt mit euch genau so, denn da bekommt ihr dann angezeigt, dass ihr euch gegenseitig heiß findet. Bei Dating-Apps jetzt keine besondere Innovation, aber eben neu bei Facebook Dating.

Apropos “nicht in Deutschland”: Beim Marketplace wird es zumindest in den USA künftig möglich sein, direkt von dort aus Waren überall in die USA zu versenden und auch die Zahlung direkt auf Facebook abzuwickeln.

Facebook möchte natürlich nach wie vor, dass ihr auch neue Freunde findet. Mit “Meet new Friends” soll das gelingen, wo euch nämlich passende Kontakte vorgeschlagen werden sollen. Das ist aber nur möglich, wenn ihr per Opt-in ausdrücklich zustimmt, dass ihr Bock darauf habt, neue Menschen kennenzulernen.

Vielleicht lernt ihr Leute aber lieber im “Real Life” kennen, dann könnte Facebook auch hier Hilfestellung leisten, nämlich über den neuen Event-Bereich, der euch über alles informieren soll, was in eurer Nähe gerade Phase ist.

Bei allen Änderungen, das gilt auch für die anderen Bereiche, die wir hier in der Folge ansprechen, hat Mark Zuckerberg gebetsmühlenartig wiederholt, dass die Privatsphäre am wichtigsten ist und die Inhalte jeweils nur die Personen bzw. Personengruppen zu sehen bekommen, für die sie gedacht sind. Kein Unternehmen, keine Regierungsbehörde und natürlich auch nicht Facebook selbst können nachvollziehen, was ihr euch untereinander schickt.

Messenger

Privacy steht auch beim Messenger ganz oben auf der Agenda. Bislang sind Nachrichten nur dann Ende-zu-Ende-verschlüsselt, wenn ihr das explizit so auswählt. Das wird künftig nicht mehr so sein, da ist also alles komplett verschlüsselt. Auch beim Messenger tut sich sowohl optisch als auch funktionell einiges. Facebook möchte dafür sorgen, dass ihr Content von wichtigen Kontakten vermehrt angezeigt bekommt. Im Pressetext erklärt man:

Wir führen im Messenger einen Bereich für Stories und Nachrichten von Familie und engsten Freunden ein. Hier können Einblicke in den eigenen Tag geteilt und ausgewählt werden, wer diese Inhalte sehen kann. Diese Funktion werden wir im Laufe des Jahres zur Verfügung stellen.

Neu wird auch sein, dass ihr mit euren Freunden zusammen Video im Rahmen von Watch-Parties schauen könnt innerhalb des Messengers. Das wird derzeit getestet, soll aber noch dieses Jahr für uns alle kommen.

Ebenfalls gerade im Test und für dieses Jahr noch angekündigt: Die Desktop-App für den Facebook Messenger. Die wurde schon von vielen Messenger-Nutzern heiß erwartet und wird es sowohl für Mac als auch Windows also auch noch in diesem Jahr geben.

Die neue Version des Messengers, die im Laufe des Jahres ausgerollt wird, wird übrigens nicht einfach nur ein Update sein. Stattdessen hat man die komplette Anwendung ganz neu “from scratch” programmiert, um sie schlanker und schneller zu gestalten. “Lightspeed” nennt Facebook den Spaß und der Messenger soll im Endeffekt doppelt so schnell werden und sieben mal weniger Platz auf dem Smartphone beanspruchen als vergleichbare Messenger-Apps.

Ein letzter Punkt noch zum Messenger, der aber auch WhatsApp und Instagram betrifft: Mark Zuckerberg kündigte freudig an, dass ihr künftig mit der neuen Version des Messengers auch mit eben WhatsApp und Instagram kommunizieren könnt. Ihr könnt also auf dem Messenger eurem Kontakt bei WhatsApp antworten usw. Klar, dass viele Nutzer dieses Feature deutlich weniger begeistert aufnehmen werden, als es bei Mark Zuckerberg der Fall ist. Warten wir mal ab, was die Datenschützer künftig noch dazu sagen werden, gerade nachdem sich Facebook “Privacy” in fetten Buchstaben auf die Fahne geschrieben hat.

WhatsApp

Bis auf das oben Geschriebene gab es zu WhatsApp selbst nicht sehr viel Neues zu verkünden. Stattdessen hat man sich selbst für seinen erfolgreichen Service auf die Schultern geklopft, der von vielen Millionen Menschen genutzt wird, der täglich viele Millionen Statusmeldungen sieht und und und.

Es wurde allerdings davon gesprochen, dass es in Zukunft ein Leichtes sein sollte, via WhatsApp ebenso einfach Geld zu versenden, wie man heute auch eine Nachricht oder ein Foto verschickt. Neu angekündigt wurde ein Katalog-Feature für Unternehmen. Wenn ihr dann mit einem Unternehmen via WhatsApp in Kontakt steht, wird es euch möglich sein, euch innerhalb von WhatsApp auch deren Produkte anzusehen.

Instagram

Mehr Neues als bei WhatsApp gab es definitiv bei Instagram zu vermelden. So bekommt der Foto-Dienst künftig eine völlig neue Kamera-Software spendiert. Auf dem Bild könnt ihr sehen, wie der Spaß nach dem Rollout aussehen wird:

Die Freunde von Stories wird freuen, dass ihr Stories bei Instagram künftig ohne Fotos oder Videos teilen könnt. Aktuell müsst ihr immer erst ein Foto oder eben einen Clip auswählen, bevor ihr eure Story basteln könnt. In der neuen Version wird es auch möglich sein, einfach nur einen Text zu verfassen oder ein GIF auszuwählen. Stories werden dadurch vielseitiger, glaubt man bei Facebook/Instagram.

Außerdem kommt eine Spenden-Option, mit der ihr kinderleicht Spenden via Story generieren könnt. Auch dazu gibt es schon eine Vorschau — so soll das dann aussehen:

Ihr wählt also die Donations als zusätzliche Option aus, entscheidet euch für den Zweck, dem Geld zugeführt werden soll und das war es dann im Prinzip schon. Leider können wir euch noch nicht sagen, wann diese Funktion nach Deutschland kommt. In den USA soll sie jedenfalls ab sofort verfügbar sein.

Portal

Fragt man jemanden außerhalb von Facebook nach “Portal”, werden die Leute vermutlich größtenteils entweder von einem Flop reden oder erklären, dass sie davon noch nie was gehört haben. Falls ihr zu der Fraktion gehören solltet, die damit nichts anfangen kann: Portal ist Facebooks Pendant zu den Echo-Devices von Amazon.

Auch hier gibt es Alexa-Unterstützung, bislang ist die Hardware mit smartem Display jedoch nur in den Vereinigten Staaten zu haben. Das wird sich demnächst ändern: Zwar nennt man weder einen konkreten Termin noch die betroffenen Länder, aber Facebook kündigte heute zumindest an, dass die Portal-Devices auch noch Europa kommen werden. Vorher weitet man die Verfügbarkeit noch auf Kanada aus.

Wie viele Europäer Lust darauf haben, sich ausgerechnet vom König der Datenpannen einen smarten Assistenten ins Haus zu holen, wird sich dann noch zeigen müssen. Immerhin spielt Facebook auch hier die Privacy-Karte: Man versprach uns nämlich, dass man via Portal künftig auch WhatsApp und Facebook Live nutzen kann und dass von Ende zu Ende verschlüsselt wird. Warten wir’s mal ab, wie groß das Interesse in Europa sein wird.

Virtual Reality/Augmented Reality

Der letzte Punkt befasst sich mit den VR- bzw. AR-Bestrebungen Facebooks und dazu gehört natürlich vorneweg all das, was aus dem Hause Oculus zu vermelden ist, welches bekanntlich mittlerweile unter dem Dach von Facebook zu finden ist. Neu vorgestellt wurden hier sowohl die Oculus Quest (eine Standalone-Brille, mit der ihr kabellos in virtuelle Welten abtauchen könnt) und die Oculus Rift S. Unten seht ihr links die Quest, rechts das Modell Rift S:

Wer keinen passenden Gaming-PC hat/will, kann in Zukunft — so wünscht man es sich zumindest bei Facebook — zur Oculus Quest greifen. Die ist ab sofort auf oculus.com vorbestellbar und wird ab dem 21. Mai (übrigens mein Geburtstag – macht was mit dem Wissen ^^) ausgeliefert. Die Version mit 64 GB Speicher gibt es für 449 Euro und damit ist sie — wie zu erwarten war — etwas kostspieliger als in den USA, wo es sie ab 399 US-Dollar gibt. Wer 128 GB Speicher vorzieht, legt einen Hunderter drauf. Wer am heimischen PC VR-Inhalte genießen will und kein Problem mit einem Kabel hat, greift zum anderen neuen Modell. Auch die Swift S ist ab heute vorbestellbar und das ebenfalls für 449 Euro.