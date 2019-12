Facebook forciert auf Instagram den Kampf gegen Fehlinformationen

Wenn Herr Zuckerberg oder einer seiner anderen hochrangigen Manager erzählt, was man alles Tolles anstellt, um die verschiedenen Plattformen Facebooks besser, schöner oder sicherer zu machen, ist ein gesundes Maß an Skepsis bei der Bewertung mittlerweile längst angebracht. Ähnlich geht es mir mit den Faktencheck-Programmen, mit denen Facebook dafür sorgen möchte, dass weniger Fehlinformationen die Runde in den sozialen Medien machen.

Skepsis empfiehlt sich allein schon deswegen, weil diese Fehlinformationen nicht zu stören scheinen, so lange sie von Politikern geäußert werden. Hier hat sich Zuckerberg persönlich ja mehrfach zu Wort gemeldet und mit Verweis auf die freie Meinungsäußerung erklärt, dass man politische Werbung auch dann bedenkenlos ausspielt, wenn sie faktisch Unwahres enthält.

Behaltet das also im Hinterkopf, wenn wir jetzt darüber reden, dass Facebook uns nun erklärt, dass man auch bei Instagram dafür sorgen möchte, dass weniger Fake-News verteilt werden. Früher in diesem Jahr hat man bereits begonnen, Fakten in den USA durch third Parties checken zu lassen. Ein Nutzer kann also eine solche Missinformation melden, die dann von den verschiedenen Teams unabhängig voneinander geprüft werden und dann gegebenenfalls als “falsch” oder “teilweise falsch” bewertet werden.

Geschieht das, findet man solche Beiträge nicht mehr auf den “Explore”- oder “Hashtag”-Seiten, sagt das Unternehmen. Damit soll die Verbreitung solcher Falsch-Infos eingedämmt werden. Zudem werden diese Meldungen dann mit einem entsprechenden Hinweis versehen. Haken an der Sache ist dabei meiner Meinung nach, dass der Meldende nicht erfährt, ob so ein Beitrag als Fake geflaggt wird oder nicht.

Jetzt jedenfalls verkündet Facebook, dass man dieses Feature für Instagram weltweit ausrollt. Egal, ob im Feed, auf den Profilen, in den Stories oder in privaten Nachrichten: Überall werden diese Fake-News mit dem Hinweis versehen. Neu ist ab heute übrigens auch, dass man die so gekennzeichneten Fake-News auf Facebook automatisch auch auf Instagram so kennzeichnet und umgekehrt.

Weiter setzt man auf künstliche Intelligenz und will anhand der Bilder weitere Instanzen einer solchen Fake-News erkennen können. Wird dadurch eine weitere Falschmeldung entlarvt, gilt für sie natürlich das gleiche wie für die originale Fake-News. Bei den als Fake markierten Beiträgen findet ihr übrigens auch Links zu Artikeln, die die Fehlermeldung entlarven bzw. erklären, was an der jeweiligen Meldung falsch ist.

Ganz ehrlich: Wieder einmal möchte ich glauben, dass Facebook den Kampf gegen die Fake-News tatsächlich ernst nimmt. Aber in einer Welt, in der sich diese Falschmeldungen oft deutlich massiver verbreiten als die wahren Nachrichten und ein Unternehmen wie Facebook davon lebt, dass möglichst viel geteilt und diskutiert wird, fällt es mir zusehends schwerer, auch nur ein Häppchen Euphorie für die Bemühungen aufzubringen.

Ich wollte euch dennoch mitteilen, was sich Facebook da für Instagram und fürs Eindämmen von Fake-News aktuell ausgedacht hat und werde das in der nächsten Zeit mal beobachten. Vielleicht geschieht ja eines Tages doch noch das Wunder und man bekommt die Verbreitung von Fake-News in den Griff. Was sagt ihr denn? Setzt ihr Hoffnung in diese globalen Fact-Checking-Teams oder haltet ihr es eher für einen Kampf gegen Windmühlen?

Quelle: Facebook