Facebook geht gegen Bettelei um Shares, Likes und Kommentare vor

Ja, schon wieder eine News zu einer Änderung bei Facebook. Wir berichteten heute immerhin schon darüber, dass wir künftig nervige Personen auf dem sozialen Netzwerk für dreißig Tage ausblenden können. Scheint so, als mache man sich bei Facebook derzeit richtig viele Gedanken darüber, wie der News Feed für uns Nutzer erträglicher wird, denn jetzt legen die Kalifornier nochmal nach.

In einer heute veröffentlichten Meldung erklärt der blaue Riese, dass man nun nämlich das sogenannte „Engagement Baiting“ in den Griff bekommen möchte. Facebook unterscheidet da fünf verschiedene Arten des Engagement Baits:

Vote Baiting

React Baiting

Share Baiting

Tag Baiting

Comment Baiting

Beiträge dieser Art betteln also bei Facebook darum, dass ihr sie teilt, kommentiert, mit Likes oder sonstigen Reaktionen reagiert oder Leute in diesen Beiträgen taggt. Vermutlich kennt ihr alle solche Postings in denen es heißt „Like wenn Du dieses Video kennst“, „Klicke ‚Love‘ für Zustimmung und ‚Angry‘ für Ablehnung“ oder „tagge jemanden, dem das auch ständig passiert“.

Leider haben viel zu viele vermeintliche „Social Media Manager“ diese Stilmittel als ihre Waffen auserkoren, um ihre Facebook-Seiten wachsen zu lassen. Ich persönlich bin da übrigens unserem Bernd Rubel schrecklich dankbar, dass er auf diesen Firlefanz komplett verzichtet und unsere Facebook-Seite organisch wachsen lässt. Davon ab ist der Erfolg dieser Methoden zwar manchmal ein ziemlich flotter, auf Sicht aber eben so gar nicht nachhaltig.

Bei Facebook jedenfalls will man dieser nervigen Technik nun endgültig den Kampf ansagen und hat dementsprechend mithilfe von vielen tausend Postings eine künstliche Intelligenz geschult, die solche Postings erkennen soll. In der Folge wird der Reach von Seiten fallen, die wiederholt auf diese Praktiken setzen. Dabei lässt Facebook diesen Seiten jetzt aber einen Vorlauf von einigen Wochen, um sich auf diese veränderte Lage einzustellen.

Das ist also ein weiterer Ansatz, um gegen nervige und spammige Beiträge vorzugehen und somit auch diese nervige Art des Clickbaitings mit der Zeit zu eliminieren. Dadurch, dass man den Publishern noch eine Gnadenfrist von einigen Wochen gibt, wird auch wieder deutlich, dass Facebook zwar die Experience für uns Nutzer attraktiver gestalten möchte, gleichzeitig seinen Kunden aber nicht zu sehr in den Hintern treten möchte.

Erwähnenswert ist übrigens, dass bestimmte Arten von Engagement-Anfragen von dieser Abwertung nicht betroffen sein. Wird also beispielsweise eine vermisste Person gesucht, für einen guten Zweck zu Spenden aufgerufen oder wollt ihr schlicht von euren Freunden ein paar Reise-Tipps erhalten, darf also natürlich weiter um Engagement gebeten werden.

Für mich klingt das so, als wäre den hellen Köpfen bei Facebook durchaus aufgefallen, dass der News Feed sich für sehr viele Nutzer deutlich zum Nachteil verändert hat. Mit diesen wichtigen Kurskorrekturen aktuell will man den Feed wieder authentischer und weniger nervig gestalten und ich muss zugeben, dass ich beide Ansätze da für absolut richtig halte.

Quelle: Facebook