Facebook “Habitat”: Virtuelle Räume zum KI-Roboter-Training

KI-basierte Roboter anzulernen, ist immer mit viel Aufwand verbunden. Sie jedoch mit Aufgaben in der realen Welt vertraut zu machen, ist noch ein bisschen zeitintensiver, da man sie auch in einer entsprechend realen Umgebung anlernen muss. Um diesen ganzen Prozess zu vereinfachen, haben Forscher bei Facebook das sogenannte “Habitat” geschaffen, einen Simulator, der KI-Agenten auf die reale Welt vorbereiten soll.

Die Plattform soll Robotern also helfen, sich in Innenräumen zurecht zu finden. Die virtuelle Welt ist dabei um einiges kostengünstiger und einfacher zu gestalten, als physische Räume, in denen man die KI trainieren kann. Die Trainingsgeschwindigkeit hängt davon ab, wie schnell ein Computer die Berechnungen der 3D-Welt durchführen kann.

Das bedeutet, dass die KI-Agenten in der Lage sein werden, Tausende von Stunden Training in nur wenigen Minuten zu erlernen. Während andere Simulationsmaschinen mit etwa 50 bis 100 Bildern pro Sekunde laufen, ist der Simulator auf 10.000 Bilder pro Sekunde eingestellt, was eine schnelle Schulung für KI-Agenten ermöglicht.

Habitat selbst stellt dabei nicht die simulierten Häuser dar, sondern viel mehr die Plattform, auf der die virtuellen Umgebungen untergebracht werden können. Es ist bereits mit mehreren 3D-Datensätzen wie MatterPort3D, Gibson und SUNCG kompatibel, aber um sie realistischer zu gestalten, hat Facebook eine Datenbank mit der Plattform Replica erstellt.

Dies ist eine Sammlung von fotorealistischen Räumen, die durch eine Kombination aus Fotografie und Tiefenkartierung realer Häuser entstanden sind. Die 3D-Module der verschiedenen Räume können mit Hilfe von Replica in beliebiger Konfiguration zusammengesetzt werden, sodass immer wieder neue Räume für den Simulator entstehen.

Die Welten innerhalb von Habitat sind jedoch nur visuell, was bedeutet, dass die KI-Agenten nicht in der Lage sein werden, mit Objekten in den virtuellen Räumen zu interagieren. Sie können vielleicht lernen, wie man sich vom Schlafzimmer in die Küche bewegt, aber sie werden nicht in der Lage sein, einen Löffel aufzuheben. Der Mangel an Interaktionsmöglichkeiten mit der Umwelt ist eine mächtige Einschränkung für die Plattform, aber die Facebook-Forscher wollen die Funktion bald noch einfügen.

