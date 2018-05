Facebook: Kommt die kostenpflichtige Variante?

Wenn ich „kostenpflichtiges Facebook“ lese, denke ich zunächst mal an merkwürdige Kettenbriefe, die immer wieder mal bei Facebook die Runde machen. Allerdings überlegt Facebook tatsächlich immer wieder mal darüber, inwiefern eine kostenpflichtige Alternative Sinn ergeben könnte.

Mark Zuckerberg selbst sprach neulich vor dem Kongressausschuss anlässlich der Cambridge Analytica-Geschichte auch von den Überlegungen, so eine Variante anzubieten, war aber nicht restlos von der Idee überzeugt. Darauf angesprochen antwortete er:

Das sind bestimmt vernünftige Gedanken. Aber am Ende ist die werbefinanzierte Variante die beste, glaube ich. Mark Zuckerberg, Facebook-CEO

Jetzt hat sich mit Managerin Sheryl Sandberg eine weitere Person aus der Facebook-Führungsriege zum Thema geäußert. In einer Telefonkonferenz anlässlich Facebooks jüngster Geschäftszahlen sagte sie, dass sie das durch Werbung finanzierte, kostenlose Facebook zwar für die bessere Lösung hält, intern aber auch über ein Abo-Modell ohne Werbung nachgedacht würde.

Bloomberg haut in die gleiche Kerbe und berichtet aktuell darüber, dass laut gut informierten Kreisen bei Facebook intensive Marktforschung dazu betrieben würde. Seit Mark Zuckerberg vor US-Politikern antreten musste, sei intern der Zuspruch bezüglich eines kostenpflichtigen Facebooks größer geworden, so dass man ein solches Modell nun tatsächlich in Erwägung zieht.

Ob und wann eine solche Abo-Variante kommt, steht derzeit noch in den Sternen und hängt selbstverständlich auch davon ab, welche Erkenntnisse sich aus der Marktforschung gewinnen lassen. Fest steht aber definitiv, dass die kostenlose Version des Social Networks unangetastet bleibt: Mark Zuckerberg selbst hat betont, dass es immer ein kostenloses Facebook geben werde, unabhängig von möglichen zusätzlichen Modellen.

In unserer Umfrage im April gab es keine sehr große Akzeptanz für die Idee, aber immerhin konnten sich 11 Prozent vorstellen, bis zu 5 Euro monatlich zu entrichten, für 3 Prozent wären sogar bis zu 10 Euro in Ordnung.

via WinFuture.de