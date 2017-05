Eltern haben keinen Anspruch auf einen Zugang zum Facebook-Account ihres verstorbenen Kindes. So lautet das Urteil des Berliner Kammergerichts, das damit als höhere Instanz ein Urteil des Landgerichts Berlin aus dem Jahr 2015 auf. Das Mädchen war im Jahr 2012 durch einen einfahrenden Zug im Berliner U-Bahnhof tödlich verletzt worden.

Die Mutter wollte mit einem Einblick in das Konto klären lassen, ob es sich eventuell um einen Suizid ihres Kindes handeln könnte. Die auf der Sozialen Plattform hinterlassenen, aber nicht öffentlich einsehbaren Beiträge des Mädchens könnten z.B. Hinweise darauf geben, ob sie in der Schule oder in ihrem Bekanntenkreis gemobbt wurde.

Facebook hatte den Eltern den Zugang verweigert und sich dabei auf den Datenschutz (kein Scherz!) berufen. Nach Ansicht der US-Amerikaner könnten die Beiträge und Chat-Protokolle des damals 15-jährigen Mädchens schließlich auch Aussagen beinhalten, die andere Nutzer beträfen. Diese Nutzer dürften zu recht davon ausgehen, dass die mit der Jugendlichen ausgetauschten Nachrichten nicht in die Hände von Dritten gelangen – auch (oder gerade) wenn es sich dabei um die Eltern handele. Nachdem die Eltern anfangs einen Erfolg vor Gericht verbuchen konnte, hatte der US-Konzern Berufung eingelegt. Bemühungen, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen waren in der Zwischenzeit gescheitert.

Die Richter des Berliner Kammergerichts urteilten nun, dass das deutsche Fernmeldegeheimnis einer Herausgabe der Inhalte des Kontos entgegenstehe. Nach Angaben der Mutter hatte sie zwar die Zugangsdaten zu dem Account ihrer Tochter, konnte aber nicht mehr auf das von Facebook deaktivierte Konto zugreifen. Bekannte der Tochter hatten Facebook darauf hingewiesen, dass das Mädchen verstorben sei, woraufhin Facebook den Account in einen sogenannten Gedenkzustand versetzte.

Eigentlich hätte im Prozeß die grundsätzlich interessante Frage geklärt werden können, wie das “digitale Erbe” im Sterbefall geregelt werden kann. Viele Hinterbliebene verspüren offenbar aus den unterschiedlichsten Gründen – ob nachvollziehbar oder nicht – das Bedürfnis, Einblick in das virtuelle Leben ihrer Angehörigen nehmen zu können.

Die Richter des Berliner Kammergerichts haben sich mit dieser Frage nicht beschäftigt. Vielmehr berufen sie sich auf Urteile des Bundesverfassungsgerichts, nach dem auch E-Mails nach dem Telekommunikationsgesetz bzw. nach dem Fernmeldegeheimnis geschützt sind, was – so die Richter – wiederum auf Chat-Nachrichten bei Facebook, WhatsApp & Co. übertragbar sei.

Sowohl Facebook als auch die Mutter hatten bereits vor dem Gerichtsverfahren angekündigt, dass sie im Falle einer Niederlage in die nächste Instanz gehen werden, also wird sich wohl in nicht allzu ferner Zukunft der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit dem Thema beschäftigen.

via wuv.de