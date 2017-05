Facebook testet App-übegreifende Benachrichtigungen

Auf dem Weg, das gesamte Internet und seine Nutzer unter seinen blauen Fittichen zu vereinnahmen, testet Facebook jetzt ein neues Feature. Ein kleiner Zirkel von Testern bekommt jetzt in der Facebook App, dem Messenger und Instagram Notifications der jeweils anderen Apps angezeigt. Die erscheinen nach einem Tap auf das eigene Profilicon oben rechts in Form dieses kleinen roten Icons mit der Anzahl der Benachrichtigungen. Ein weiterer Tap und ihr landet in der entsprechenden Anwendung.

Während Facebook die Mutter-App bereits seit längerem weiter mit dem Messenger verzahnt, stößt jetzt Instagram dazu. Das Ziel ist natürlich, die Nutzer länger in den eigenen Services zu halten, bevor diese dank kurzer Aufmerksamkeitsspanne zu den noch schnelleren Konsumhäppchen in Snapchat und anderen Apps wechseln.

Das Feature wurde als erstes von der Social Media-Analystin Mari Smith bemerkt und von TechCrunch aufgegriffen. Was Facebook als nützliches Feature anpreist, falls ihr die Standardbenachrichtigungen für Android oder iOS ausgestellt habt, kann ebenso gut Social Anxiety verstärken, wie TechCrunch schreibt. Also den gesellschaftlichen Zwang, sich selbst darstellen zu müssen und möglichst nichts von anderen zu verpassen, um den „Anschluss“ nicht zu verlieren.

Ich persönlich behaupte einfach mal, dass Facebook nutzerseitig immer noch ein Social Media-Netzwerk mit all seinen Vor- und Nachteilen ist, intern aber seine Features wie ein Werbevermarkter entwickelt. Die noch in der Testphase befindlichen Cross-App-Notifications, wie man das Feature nennen könnte, zeigen das: Bewege ich mich immer zwischen Facebook, dem Messenger und Instagram hin und her, erhält Facebook zum einen bessere Verhaltensprofile, um personalisierte Werbung zu schalten.

Auf der anderen Seite konsumiere ich natürlich mehr Werbung auf Facebook / Instagram und nicht auf Webseiten oder in anderen Apps oder lande gar auf dem Homescreen. Die „Gefahr“ beim anderen großen Werbevermarkter Google und vor allem YouTube zu landen, kostet Facebook in dem Fall wortwörtlich Geld in Form geringerer Werbeeinnahmen.

Was haltet ihr von der These und dem Feature im Speziellen? Vielleicht auch im Zusammenhang mit den neuen Reaktionen auf Beiträge, die meiner Ansicht nach auch genutzt werden können, um Stimmungen zu Kommentaren oder Posts zu messen und gewinnbringend auszuwerten?

Bild: TechCrunch / Mari Smith