Facebook Messenger soll schlanker werden – und schneller

Ich sehe schon wieder Gewitterwolken aufziehen, wenn ich an Facebook denke. Gewitterwolken in Form von Kritik vieler Nutzer, die über die meisten Änderungen des Blauen Riesen zumeist nicht sonderlich begeistert reagieren. Das ist ja ein Thema für sich, über das ich mich auch schon oft genug ausgelassen habe.

Viele dieser Menschen, die sich echauffieren und oft und gerne bei jeder Änderung danach fragen, wieso Facebook jetzt schon wieder was ändern muss, vergessen dabei manchmal ganz offensichtlich, dass erst eine Unzahl von Änderungen über die Jahre dafür gesorgt hat, dass Facebook zu der Plattform wurde, auf der sie sich stundenlang pro Tag herumtreiben.

Das bedeutet aber wiederum selbstverständlich auch nicht, dass jede Änderung sinnig ist. Inwieweit die Optimierungen in diesem Jahr beim Facebook Messenger fruchten und bei den Nutzern angenommen werden, muss sich im Laufe des Jahres klären. Fest steht allerdings, dass sich in dieser Hinsicht in dem Chat-Tool viel tun wird, denn Facebooks „Head of Messenger“ David Marcus hat sich jetzt öffentlich zu Wort gemeldet und einschneidende Veränderungen angekündigt:

ver the last two years, we built a lot of capabilities to find the features that continue to set us apart. A lot of them have found their product market fit; some haven’t. While we raced to build these new features, the app became too cluttered. Expect to see us invest in massively simplifying and streamlining Messenger this year. David Marcus, Facebook

Ein wichtiger Punkt ist also, dass man bei Facebook selbst zu der Erkenntnis gelangt ist, dass der Messenger mittlerweile einfach zu vollgestopft ist. Stimmt auch absolut — kaum eine App auf dem Smartphone ist aufgeblähter und Speicher-hungriger als der Messenger. Wie genau der Dienst aber verschlankt werden soll, lässt uns Marcus noch nicht wissen.

Dafür gibt es aber mehrere andere Punkte, die er anspricht. Man will also den Messenger nicht nur abspecken, sondern ihn verändern. Er soll noch intuitiver und vor allem visueller werden. „Echtzeit“ ist auch ein wichtiger Punkt in seinem Konzept, denn er spricht die Vorzüge von zeitnaher Kommunikation sowohl an positiven als auch negativen Beispielen an. Ihr sollt möglichst hautnah an Familienfeiern dran sein, auch wenn sie gerade auf der anderen Hälfte der Erdkugel stattfinden, gleichzeitig gibt es aber auch viele unschöne Ereignisse wie Naturkatastrophen, wo man ebenso zeitnah wissen möchte, dass es den eigenen Leuten gut geht.

Der Messenger-Chef hat in seinem Beitrag eingangs erwähnt, dass die 1,3 Milliarden Nutzer, die den Messenger auf monatlicher Basis im Einsatz haben, im letzten Jahr über 500 Milliarden Emojis und 18 Milliarden GIFs verschickt haben, zudem gab es mit 17 Milliarden Video-Chats eine Verdoppelung gegenüber 2016. Ihr seht also: Der Messenger ist deutlich visueller geworden und genau in diese Richtung soll sich auch noch mehr tun in diesem Jahr.

I predict visual messaging will fully explode in 2018. David Marcus, Facebook

Nach dem erfolgreichen Jahr 2017 glaubt Marcus, dass das visuelle Messaging in diesem Jahr durch die Decke geht. Die Leute erwarten eine schnelle und intuitive Kamera und Videos, Bilder, GIFs und Sticker in nahezu jedem Dialog — oft auch auf beruflicher Ebene. Ob im privaten Bereich, dem Messenger für Kids oder auch in beruflicher Hinsicht: Der Trend geht zum visuelleren Chatten und genau das möchte Facebook mit kommenden Neuerungen bedienen.

Auf der Agenda stehen aber noch viele Dinge mehr. So will man die Industrie mehr ins Boot holen und zwar unabhängig von der Größe: Man will also damit Riesenkonzerne ebenso ansprechen wie kleine Unternehmen — letztere müssen laut Facebook schließlich besonders flexibel und kreativ sein im Markt.

Es geht aber nicht nur darum, dass wir als Nutzer dann auf mehr Marken im Messenger treffen. Viel mehr sollen die Unternehmen auch ihren Kundendienst auf Plattformen wie den Messenger ausweiten. Einer von Facebook initiierten Nielsen-Umfrage zufolge verändern sich hier derzeit unsere Gewohnheiten. Mit 56 Prozent der Befragten wollen demnach mehr als die Hälfte lieber den Kundenservice via Messenger in Anspruch nehmen, als ihn anzurufen. 67 Prozent gehen davon aus, dass sie innerhalb der nächsten zwei Jahre mehr Kontakt zu Unternehmen haben werden über den Messenger.

Ein Punkt, der auch noch für dieses Jahr ansteht: Verbesserung der Gruppen-Chats! Hier zählt Marcus aber hauptsächlich auf, was es schon alles für Features gibt, wie schnell man Fotos und Videos sharen kann usw. Seine Aussage ist also mehr eine Bestandsaufnahme mit der Ankündigung, dass es weitere Verbesserungen geben wird, ohne dass er dabei konkret wird.

All das klingt in der Summe, als würden tatsächlich massive Änderungen anstehen (oder zumindest angestrebt werden). Warten wir mal ab, was sich dann letzten Endes tatsächlich tut, wie die Reaktionen der Nutzer ausfallen und nicht zuletzt natürlich, ob aus dem Ungetüm wirklich künftig eine schlankere und intuitivere App wird.

Quelle: Facebook via TechCrunch