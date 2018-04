Facebook Messenger: „Ungesendet“-Funktion für alle kommt

Mein lieber Schwan! Für Facebook kommt es aber auch echt dicke derzeit, wenngleich oftmals selbstverschuldet. Der blaue Riese verschwindet einfach nicht mehr aus den Nachrichten, jeden Tag wird das Unternehmen für was anderes angezählt. Heute war es die Meldung, dass das Netzwerk alte Nachrichten von Mark Zuckerberg nachträglich aus den Chats gelöscht habe.

Berichtet hat das TechCrunch, die dazu erklären, dass in alten Chatverläufen mit Mark Zuckerberg zu beobachten wäre, dass seine Aussagen verschwunden wären, während das Geschriebene der Gesprächspartner immer noch zu lesen ist. Facebook erklärt dazu, dass das aus Sicherheitsgründen geschehen wäre. Nach einer gewissen Zeit verschwinden Zuckerbergs Nachrichten ins Daten-Nirwana:

After Sony Pictures’ emails were hacked in 2014 we made a number of changes to protect our executives’ communications. These included limiting the retention period for Mark’s messages in Messenger. We did so in full compliance with our legal obligations to preserve messages.

Das kann ich sogar nachvollziehen: Jemand, der in so einer mächtigen Position ist wie eben Mark Zuckerberg, lebt mit einem deutlich höheren Risiko, dass mit seinen getätigten Aussagen Quatsch gemacht wird, um es mal vorsichtig zu umschreiben. Das Timing für eine solche Meldung ist natürlich denkbar schlecht: Gefühlt Jeder diskutiert gerade, wie Facebook mit unseren Daten umgeht und ausgerechnet der Facebook-Chef selbst bekommt eine Sonderbehandlung.

Vermutlich deshalb scheint Facebook jetzt aus der Not eine Tugend zu machen: Ebenfalls gegenüber TechCrunch lässt Facebook nun durchklingen, dass diese „Unsend“-Möglichkeit in einigen Monaten jedem Nutzer zur Verfügung stehen wird. Ein Sprecher erklärt:

We have discussed this feature several times. And people using our secret message feature in the encrypted version of Messenger have the ability to set a timer — and have their messages automatically deleted. We will now be making a broader delete message feature available. This may take some time. And until this feature is ready, we will no longer be deleting any executives’ messages. We should have done this sooner — and we’re sorry that we did not.