Facebook News geht in den USA an den Start

Mark Zuckerberg weht — wieder einmal — ein eiskalter Wind entgegen. Seine Vorstellung von freier Meinungsäußerung stieß so manchem sauer auf und zuletzt wurde er bei einer Anhörung im US-Senat von der Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez nach Strich und Faden gegrillt:

"So, you won't take down lies or you will take down lies? I think that's just a pretty simple yes or no." Complete exchange between @RepAOC @AOC and Mark Zuckerberg at today's House Financial Services Cmte hearing. Full video here: https://t.co/heT7Psnlp1 pic.twitter.com/0iiWtfU5gQ — CSPAN (@cspan) October 23, 2019

Höchste Zeit also, dass er mal wieder positiv in Erscheinung tritt und möglichst für Facebook was auf die Beine stellt, was dem derzeitigen Trend beim größten Social Network der Welt — fehlende Empathie, dafür Häme und Hass an jeder Ecke — entgegenarbeitet. Ob ein spezieller Feed für Nachrichten die Lösung ist? Ich habe keinen Schimmer, ehrlich gesagt. Aber es ist ein neuer Ansatz von Facebook, um auf der Plattform an einem gesonderten Ort qualitativ hochwertige News aufzubereiten. So zumindest die Hoffnung hinter der Idee.

Das Angebot startet heute, allerdings mit Einschränkungen: Erst einmal sind es nur einige wenige User, außerdem nur innerhalb der USA. Zum jetzigen Zeitpunkt ist man sich auch bei Facebook noch nicht sicher, ob man diese Funktion für weitere Länder ausrollen wird. Das wird vermutlich auch vom Erfolg dieses Tests abhängen.

Facebook hat einige namhafte Partner gefunden und dafür auch einiges an Kohle investiert. Das Wall Street Journal ist dabei, ebenso die New York Times, die Washington Post und sogar Fox News. Mit teils siebenstelligen Summen will Facebook gerade die großen Namen langfristig an sich binden. Es wird dann in der Praxis so aussehen, dass ihr Headlines und einen kurzen Teaser-Text auf Facebook News findet, der weiterführende Link bringt euch dann direkt zu den Angeboten.

Tagesaktuelle Nachrichten werden von Experten kuratiert. Alles Wichtige , qualitativ hochwertig recherchiert und aufbereitet — das soll sich in den Facebook News finden. Ein Fokus wird dabei auch auf lokalen News liegen. Unabhängig davon gibt es aber auch vom Algorithmus ermittelte Nachrichten auf Basis der Lesegewohnheiten des Nutzers. Man kann Facebook News auch thematisch durchsuchen, um bei bestimmten Themen tiefer eintauchen zu können und es wird sogar möglich sein, bereits bestehende Zeitungs-Abos mit in den Feed zu integrieren.

Klingt für mich erst mal nach einem soliden Angebot, welches ein gewisses Maß an Qualität bei den Nachrichten garantieren sollte. Vermutlich nichts, was man mit einem Grundinteresse an News nicht auch ohne “Facebook News” hin bekäme. Aber vielleicht braucht es so einen dezidierten Feed innerhalb Facebooks, um auch ein paar Menschen zu erreichen, die den Weg raus aus ihren Filterblasen und Echokammern nicht mehr finden.

Ein paar Haken gibt es natürlich auch. Man kann sich fragen, wie ausgewogen die News-Mischung ist, selbst wenn nicht von Facebook selbst, sondern von dritter Seite kuratiert wird. Zudem ist auch hier wieder ein nicht von außen nachzuvollziehender Algorithmus im Einsatz, bei dem wir nicht wissen, was er wieso anzeigt und was nicht. Persönlich stört mich, dass auch Breitbart zu den News-Quellen gehört — konservative Nachrichten gehören definitiv dazu, aber nicht unbedingt welche, die es nachweislich oft nicht so genau nehmen mit der Wahrheit.

Wir in Deutschland sind ja sowieso außen vor, können uns das also erst einmal unbeteiligt anschauen. Es wäre Facebook — und uns allen — zu wünschen, wenn Facebook hier ein solides Instrument etablieren könnte. Wenn den Zeitungen Leser zugespielt werden, diese Leser besser informiert sind und Facebook davon profitiert, dass die Nutzer noch ein bisschen mehr Zeit auf der Plattform verbringen, hätten alle Parteien gewonnen — also alle Parteien außer den Populisten mit den tatsächlichen Fake-News und das wäre ja in der Tat eine gute Sache.

Seit einiger Zeit bin ich ziemlich skeptisch beim Grad der Ernsthaftigkeit, mit dem Facebook Dinge verändern möchte, aber bevor ich zu laut schimpfe, verfolge ich das jetzt erst mal, was Facebook da initiiert hat.

Quelle: Facebook