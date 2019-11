Facebook Pay startet in den USA, kommt auch für WhatsApp und Instagram

Aktuell scheint es so ein bisschen, als ist der Hype um Libra etwas zum Erliegen gekommen. Nicht nur Regierungen zeigen sich skeptisch, ob ausgerechnet eine Krypto-Währung auf den Weg gebracht werden soll, hinter der Facebook steht. Der blaue Riese lamentiert aber nicht lange und schickt stattdessen einfach einen anderen Finanz-Dienst an den Start. Facebook Pay heißt der Service, der zunächst einmal nur in den USA zur Verfügung stehen wird.

Was sollen wir mit Facebook Pay anfangen? Dreierlei: Ihr könnt natürlich damit bezahlen, auch innerhalb von Apps, könnt für einen guten Zweck spenden und ihr könnt auch problemlos Freunden Geld schicken.

Egal, ob ihr innerhalb von Games irgendwelche Goodies kauft, euch irgendwas auf Facebooks Marketplace gönnt oder Konzert-Tickets shoppen wollt: All das soll kinderleicht mit Facebook Pay funktionieren, nachdem man sich ein einziges mal eingeloggt und eine Bezahlmethode — Paypal oder Kreditkarte — festgelegt hat.

Facebook Pay, so erklärt das Unternehmen, funktioniert komplett unabhängig von Libra, hat mit Facebooks geplanter Krypto-Währung also nichts am Hut. Außerdem weist man auf die Sicherheit für die Nutzer hin — ich lass das jetzt mal einfach unkommentiert, wie gut die Begriffe Facebook und Sicherheit derzeit für die meisten zusammenpassen.

Der Service ist jedenfalls verschlüsselt und ihr könnt entscheiden, ob ihr Facebook Pay in mehreren Apps einsetzen wollt oder lieber nur in einer einzigen. Ihr könnt das also in den Einstellungen selbst festlegen, wo ihr mit Facebook Pay zahlt. Aktuell wird die Funktion lediglich in den USA ausgerollt, weitere Länder sollen aber natürlich folgen.

Eine weitere Einschränkung gibt es: Facebook Pay funktioniert aktuell nur innerhalb von Facebook selbst und dem Messenger. Seine wahren Vorteile wird Facebook Pay dann aber wohl erst entfalten, wenn auch noch Instagram und WhatsApp hinzu kommen. Theoretisch könnt ihr dann beliebig innerhalb dieser verschiedenen Facebook-Services Geld transferieren.

Für Deutschland gibt es bislang noch keine Ansage, hier müssen wir uns also wohl oder übel noch gedulden. Nutzen wir daher einfach die Zeit und beobachten mal, wie gut die Nummer in den USA läuft. In diesem Fall halte ich es sogar für einen Vorteil, wenn man nicht direkt von Anfang an mit von der Partie ist.

Quelle: Facebook