Facebook plant eigene Kryptowährung für Nutzer

Am Donnerstag berichtete die New York Times über neue Details bezüglich Facebook und einer eigenen Kryptowährung, die das soziale Netzwerk künftig einführen möchte. Das soziale Netzwerk will Kryptos damit eine neue Chance geben und den Durchbruch schaffen, den so viele Player auf dem Markt bereits versucht haben. Laut dem Bericht will Facebook vor allem die Übertragung von Coins zwischen Nutzern ermöglichen und der Plan soll bereits im ersten Halbjahr 2019 Fahrt aufnehmen.

Die Zeitung beruft sich dabei auf fünf Personen, die mit den internen Vorgängen bei Facebook vertraut sind. Zudem sollen die Pläne so weit ausgeklügelt sein, dass man schon mit entsprechenden Handelsplätzen Kontakt aufgenommen hat, um über den Verkauf solcher Facebook Coins zu sprechen. Bereits im letzten Jahr hatte man es in einigen Ecken des Internets munkeln hören, dass Facebook solche Schritte plant (wir berichteten). Auch neues Personal wurde schon eingestellt, um die Expertise im Bereich von Kryptowährungen zu verbessern.

Interessant ist auch, auf welchen Plattformen die Kryptowährung zum Einsatz kommen soll. Denn nicht nur der Facebook Messenger soll zum Austausch dienen, sondern auch WhatsApp und Instagram. Somit könnten 2,7 Milliarden Nutzer einfachen Zugang zu Kryptowährungen erhalten. Der Facebook Coin soll dabei an traditionelle Währungen geknüpft sein, was einerseits Spekulationen mit dem Coin unattraktiv machen würde, aber die Akzeptanz für Kryptos gleichzeitig steigern könnte. Die Nutzer müssten sich schlichtweg weniger Gedanken über Währungsschwankungen machen. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass die Koppelung an mehrere Währungen und nicht nur den US-Dollar geplant ist.

Facebook hat bekanntlich nicht wenig Einfluss und wenn sie nun das Thema Kryptowährung in die Mangel nehmen, sind wohl auch Regierungen gezwungen, sich auf kurz oder lang damit zu beschäftigen. Sie müssten Regularien erarbeiten, die dieser globalen Herausforderung gerecht werden. Wie in einem Teufelskreis ist das aber auch ein rückwirkendes Problem für Facebook, denn das soziale Netzwerk steht vor ähnlichen Hürden wie Bitcoin und Co. Da es keine zentrale Aufsicht, wie eine Bank, gibt, sind die digitalen Währungen auch attraktiv für Betrüger und Kriminelle. Außerdem ist das Abwickeln der Transaktionen äußerst rechenintensiv.

Insgesamt hat Kryptowährung in den letzten Jahren einen kleinen Dämpfer bekommen, doch trotzdem ist das Interesse an Kryptos und dem Einsatz von Blockchain-Anwendungen insgesamt, nicht weniger geworden. Gerade der Bitcoin ist in letzter Zeit stark zurückgekommen. Immer mehr Unternehmen sind bereit, mit Blockchains zu experimentieren.

via: wired