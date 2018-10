Facebook Portal – Echo-Show-Konkurrent für Video-Chats vorgestellt

Dabei erinnert das Gerät stark an den Echo Show von Amazon, der erst kürzlich in einer zweiten Version vorgestellt wurde. Facebook wagt sich mit dem Gerät aber wieder in weitere, neue, Segmente, während die Konkurrenz sich aktuell aus unerfolgreichen Märkten zurückzieht. Es sind die ersten Hardwareprodukte, die Facebook unter der eigenen Marke präsentiert.

Die Hardware soll in zwei Varianten kommen: Das Portal und das Portal Plus. Die intelligenten Displays konzentrieren sich dabei größtenteils auf das Thema Videochat. Mit den Geräten können andere Nutzer auf Facebook oder via Facebook Messenger kontaktiert werden, hinzu kommen auch noch einige Medienfunktionen. So kann zumindest Musik von Spotify oder Pandora abgespielt werden, ebenso stehen die Videos von Facebook Watch zur Verfügung. Das Betrachten der eigenen Facebook Timeline? Ist natürlich nicht möglich, es ist ja nicht so, als wäre Facebook eigentlich ein soziales Netzwerk,…

Wie viele andere Hersteller setzt auch Facebook auf etwas KI – so soll die Kamera intelligent zoomen und dem Nutzer bei Bewegungen von alleine folgen. Sofern sich mehrere Nutzer im Raum befinden, trackt Facebook alle mit einer Weitwinkel-Kamera. Durch die Bauform verspricht Facebook bequemere Konferenzen – im Vergleich dazu, dass der Nutzer sonst das Smartphone in der Hand halten müsste.

Ohne Frage kämpft Facebook aktuell mit einem leichten Vertrauensmangel seitens der Nutzer. Hardware mit Kamera und Mikrofon von einem Konzern, der Probleme mit dem Datenschutz hat, klingt reichlich absurd. Selbst die Entwickler räumen diese verständlichen Bedenken ein, daher wird das Gerät mit Kameraabdeckung und Mute-Taste ausgeliefert. Mittels Schalter soll sogar die komplette Stromzufuhr unterbrochen werden können.

“Diese Elektronik ist über die Software nicht zugänglich, also muss man sich physisch auf dem Gerät befinden, um es wieder anzuschließen. Wir haben eine Entscheidung getroffen… um sicherzustellen, dass die Leute den Fokus auf den Datenschutz auf dem Gerät verstehen.” Rafa Camargo, Vice President des Hardware-Teams von Portal

Doch an Vorsätzen und Versprechen hat es bei Facebook noch nie gemangelt,…

Die Vorstellung des Portal wirkt in Summe äußerst komisch. Facebook versucht mit aller Kraft, andere Presseberichterstattung auf sich zu ziehen, es erscheint mir fast wie eine Nebelkerze gegen Datenskandale. Wer hat nach einem derartigen Produkt gefragt? Niemand. Das muss jedoch nicht immer der Grund für ein schlechtes Produkt sein – es hatte auch niemand nach einem iPhone gefragt. Aber in dem Fall ist Facebook mit Abstand nicht der erste Anbieter in dem Segment. Amazon bietet solche Produkte bereits – und diese haben deutlich mehr Funktionen. Die Präsentation selbst wirkt ebenfalls sehr unbeholfen. Das Gerät sei für Videochats besser als ein Smartphone. Super Sache – doch kein Kaufgrund. Längere Videokonferenzen führt auch heute, hoffentlich, niemand auf einem Smartphone. Dafür gibt es diese altmodischen Computer oder Notebooks. Geräte, die über derartige Aufstellwinkel bereits verfügen und am Ende auch sehr verbreitet sind. Und Tablets, mit passenden Stands, gäbe es da ja auch schon lange,…

Am Ende bleibt die Frage, wohin das Portal von Facebook gehen soll. Ich würde sagen, es ist der unmittelbare Zugangspunkt zu einem (weiteren) Flop. Damit möchte ich die Hardwarebestrebungen des Konzerns aber mit keinem Wort abkanzeln – im Gegenteil. Vielleicht liefert ja Oculus noch die Zukunft der Videokonferenzen?!

Via TheVerge