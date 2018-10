Facebook Portal – gesammelte Daten werden für Werbung genutzt

Vergangene Woche durften wir euch von der ersten Hardware unter dem Label Facebook berichten. Der Konzern stellte zwei smarte Displays vor, das Portal und das Portal+, die vor allem für Videokonferenzen gedacht sind. Der aktuell vor allem durch Hacks in den Medien vertretene Konzern gab sich redlich Mühe, um die Datenschutzbedenken der Nutzer zu zerstreuen. So wurde lange erklärt, wie der Smartscreen tatsächlich komplett vom Netz genommen werden kann.

Allzu weit dürfte es mit der neuen Frömmigkeit aber nicht her sein. Gegenüber Recode berichtete der Konzern noch, dass die gesammelten Daten nicht für Werbezwecke genutzt werden. Das Magazin gab das wie folgt wieder:

No data collected through Portal — even call log data or app usage data, like the fact that you listened to Spotify — will be used to target users with ads on Facebook.