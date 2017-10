Facebook-Profilfotos, Emojis, Gemälde: Bilder erwachen zum Leben

Stellt euch vor, ihr schaut bei eurem Facebook-Kumpel vorbei, seht dort, wie er sich über den Heimsieg seines favorisierten Fußball-Clubs freut und quittiert euer Missfallen, indem ihr anstelle eines Likes auf den „Angry“-Button drückt. Und jetzt stellt euch vor, dass daraufhin das eben noch freundlich lächelnde Gesicht auf dem Profilbild plötzlich zum Leben erwacht, die Miene verzieht und nun sehr verärgert aussieht.

Klingt creepy, ist es irgendwie auch, aber nichtsdestotrotz ist es genau das, an dem Forscher der Universität Tel Aviv in Israel derzeit arbeiten: Sie erwecken Bilder zum Leben. Genauer gesagt erwachen Gesichter zum Leben und zeigen unterschiedliche Reaktionen — immer basierend auf lediglich einem Ausgangs-Foto.

Technisch wird das mit einem neuen Verfahren realisiert, bei dem ein sogenanntes „Driving Video“ erstellt wird. In diesem Video sehen wir verschiedene Gesichtsausdrücke einer Person und diese dienen dann dazu, die selben Gesichtsausdrücke auf einem beliebigen Porträt-Foto zu erzeugen. Es werden bestimmte Gesichtspunkte erfasst und den selben Punkten im Gesicht auf dem Foto zugewiesen.

Auf diese Weise entsteht eine Animation, die noch recht unnatürlich wirkt. Da kommt dann ein Algorithmus ins Spiel, der entsprechend nachbessert: Je nach Emotion, die die Vorlage im Video ausdrückt, werden Elemente ergänzt. Das kann bei einem Lachen beispielsweise sein, dass die Zähne gezeigt werden, die auf der Vorlage nicht zu sehen sind oder auch verschiedene Falten im Gesicht, die sich plötzlich zeigen.

Technisch macht das durchaus schon einen guten Eindruck und je weniger ausgeprägt die Veränderung der Gesichtszüge ist, desto realistischer sieht die Animation aus, die mithilfe der Vorlage aus einem Foto erzeugt wird. Funktionieren tut das übrigens nicht nur mit Fotos: Auch Emojis oder sogar Gemälde wie die Mona Lisa kann man so plötzlich lächeln lassen.

Das oben bereits erwähnte Szenario — Profilfoto reagiert auf Facebook-Reactions — kommt im Video übrigens nicht nur als abstraktes Beispiel zum Einsatz. Vielmehr waren auch einige helle Facebook-Köpfe an dieser Entwicklung beteiligt und so ist es durchaus denkbar, dass wir es hier mit einer Funktion zu tun haben, die Facebook irgendwann in dieses Social Network integrieren wird.

Wie gesagt: Ist schon ein wenig creepy, durchaus aber eben auch beeindruckend. Was sagt ihr? Würdet ihr euch dieses Feature für Facebook — oder generell — wünschen?

via futurezone.at