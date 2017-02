Facebook Quartalszahlen: Rekordumsatz und Fokus auf Video

Der Rubel rollt bei Facebook – das beweisen jetzt auch die frisch veröffentlichten Quartalszahlen. Mit 8,81 Milliarden Dollar Umsatz hat man nicht nur das Vorjahresergebnis im gleichen Quartal (5,84 Milliarden Dollar) pulverisiert, sondern auch die Erwartungen aller Analysten deutlich übertroffen. Die Börse honorierte das mit einem nachbörslichen Anstieg der Facebook-Aktie um drei Prozent. Kein Wunder angesichts eines um über 50 Prozent gestiegenen Umsatzes binnen eines Jahres.

Mark Zuckerberg postete dazu passend eine Grafik, die uns auf den neuesten Stand bei den Nutzerzahlen bringt. Demnach nähert man sich der Zahl von 1,9 Milliarden Usern bei Facebook selbst – genauer gesagt sind es jetzt 1,86 Milliarden Nutzer, die bei Facebook aktiv sind, 1,2 Milliarden davon täglich. Hier seht ihr in Zuckerbergs Beitrag die Grafik, auch mit den Zahlen für Instagram und Co:

Künftig Fokus auf Video: Mehr YouTube als Netflix

Auch einen Ausblick auf die Zukunft gab es anlässlich der Verkündung der Quartalszahlen. Man will sich auf Videos konzentrieren in nächster Zeit, allerdings nicht so, wie uns Gerüchte vor kurzem Glauben machten. Da hieß es noch, dass Facebook einen Angriff auf das klassische Fernsehen und auf Plattformen wie Netflix starten könnte mit eigenen Formaten und Shows.

Dem sei aber nicht so: Vielmehr will man sich auf kurze Videos fokussieren, also mehr die YouTube-Richtung einschlagen. Der in den USA eingeführte Video-Tab scheint sich zu bewähren und Facebook will mit mehr Personal die Zahl der veröffentlichten und geschauten Videos noch deutlich vorantreiben. „Richtung YouTube“ bedeutet auch, dass die Ersteller des Contents an den Werbeeinnahmen beteiligt werden.

Auf diese Weise will man erreichen, dass mehr eigene „Premium“-Inhalte die Runde machen auf Facebook – und stattdessen weniger YouTube-Videos geteilt werden bzw. generell Videos von anderen Plattformen. Mark Zuckerberg, zu den „langen Formaten“ befragt, antwortete, dass durchaus auch mit längeren Videos experimentiert würde, der Fokus aber ganz klar auf den kurzen, leicht konsumierbaren Häppchen liegt. Das hängt auch damit zusammen, dass immer mehr Menschen Facebook via Smartphone nutzen und dort angesichts der Datenpläne bislang wesentlich mehr kurze als lange Videos geschaut werden.

Für die nahe Zukunft trat Mark Zuckerberg aber dann noch ein wenig auf die Bremse: Zum einen lässt sich der Werbeanteil im Netzwerk nicht beliebig hochschrauben, Facebook möchte seinen Nutzern da nicht zu viel zumuten bzw. den Bogen nicht überspannen. Außerdem wachsen die Nutzerzahlen – logischerweise – langsamer, so dass Zuckerberg mit weniger überwältigenden Quartalsergebnissen rechnet, als das jetzt der Fall war.

Sei es drum: Aktuell passt alles für Facebook und wir Nutzer können uns wohl drauf einstellen, dass uns in Zukunft deutlich mehr Videos präsentiert werden – zumindest mehr exklusive Inhalte, als das bislang der Fall ist.

Quelle: Facebook via TechCrunch