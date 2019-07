Facebook teilweise weltweit down, auch WhatsApp und Instagram mit Problemen

Müssen wir uns da jetzt langsam dran gewöhnen, oder ist es nur der pure Zufall, dass binnen weniger Wochen zwei mal die Facebook-Dienste — also Facebook, Instagram und WhatsApp — mit technischen Problemen brachliegen? Die Frage bekommen wir vermutlich ohne Kristallkugel nicht beantwortet, aber zumindest können wir beantworten, dass es tatsächlich heute schon wieder Schwierigkeiten mit allen Plattformen gibt, die Facebook unter seinem Dach versammelt.

Seit heute Nachmittag kommt es auf Facebook zu Unregelmäßigkeiten, wie ihr auch auf dieser Seite einsehen könnt. Dort ist auch zu lesen, dass einige von euch Probleme damit haben, sich bei Facebook einzuloggen. Die große Mehrheit allerdings kann sich zwar einloggen, bekommt aber oftmals keine Seiteninhalte mehr geladen. Das äußert sich dann oft so, dass ihr zwar einen Text zu einem hochgeladenen Foto lesen könnt, das Bild selbst jedoch nicht sehen könnt.

Exakt das selbe passiert derzeit auch in anderen europäischen Ländern, ebenso in den USA. Falls ihr euch also über die Performance von Facebook wundert: Keine Bange — es liegt nicht an eurem Rechner und es ist auch kein technisches Problem, welches nur unsere Gefilde betrifft.

Ähnlich verhält es sich übrigens auch bei Instagram. Ich selbst musste gerade feststellen, dass die Seite grundsätzlich online ist und ich auch einigermaßen normal durch den Feed scrollen kann. Aber auch hier werden mir oftmals lediglich die Texte zu den Bildern angezeigt und nicht die Bilder selbst.

Bei WhatsApp scheint sich das technische Versagen ebenfalls auf verschiedenen Wegen zu zeigen. Das betrifft auf der einen Seite die Statusmeldungen, die nicht ordnungsgemäß funktionieren, zudem werden Sprachnachrichten nicht heruntergeladen — für einen Sprachnachrichten-Junkie wie mich ein reines Debakel. Außerdem können bei vielen Nutzen Nachrichten weder gesendet noch empfangen werden und übergreifend auf allen drei Plattformen gibt es vereinzelt auch Schwierigkeiten für User, sich überhaupt einzuloggen.

Egal, auf welcher dieser drei Plattformen: Keine der Seiten ist komplett platt und nirgends sind alle Nutzer gleichermaßen betroffen. Es kann also auch sein, dass ihr das Angebot aktuell ganz normal nutzen könnt, obwohl euer halber Freundeskreis online jammert, dass irgendwas nicht funzt. Dadurch, dass sich die globalen Ausfälle aber ausschließlich auf Facebook-Services beschränkt, können wir davon ausgehen, dass der Fehler sich auf den Servern des Internet-Riesen aus Kalifornien befindet.