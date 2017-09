Facebook testest „Schlummer“-Funktion für nervige FB-Freunde

Wer selbst auf Facebook angemeldet ist (und das sind wir ja irgendwie fast alle), wird es vermutlich kennen: Man hat dort diesen Facebook-Freund, den man grundsätzlich sehr gerne liest und unter seinen Beiträgen kommentiert — der aber ab und an über die Stränge schlägt. Dann nämlich haut er einen Beitrag nach dem nächsten raus und entwickelt sich zu einem äußerst nervigen Zeitgenossen.

Mir persönlich fällt das häufig und bei verschiedenen Anlässen auf, die eine Person dazu bewegen, über einen begrenzten Zeitraum außergewöhnlich viel zu posten. Beispiele? Gern:

Ein Facebook-Freund ist Fußball-Fan und kommentiert über eine Vielzahl von Beiträgen das Spielgeschehen seines Clubs mit.

Ein Facebook-Freund ist auf einem Konzert und filmt und fotografiert nahezu jedes Lied — und lässt seinen FB-Freundeskreis dran teilhaben.

Ein Facebook-Freund ist im Urlaub und während ihr im Büro schwitzt, haut der ein Strand-Foto mit „…und ihr so“-Kommentar nach dem nächsten raus.

Ihr könnt euch den gerade laufenden Tatort erst später in der Mediathek anschauen und einer eurer Freunde spoilert auf Facebook in einer Tour.

Ein befreundetes Paar bekommt Nachwuchs (alternativ geht auch: Ein neues Haustier, neues Auto) und ist der Meinung, dass ihr viertelstündlich mit neuen Fotos darüber informiert werden solltet.

Beispiele dieser Art lassen sich unzählige finden — ihr kennt das aus eurem Freundeskreis sicher genau so. Scheinbar ist den Machern bei Facebook das auch aufgefallen, dass der ein oder andere Nutzer nur über ein bestimmtes Zeitfenster nervig wird und testet daher eine neue Funktion, eine Art Schlummer-Button.

Wie so oft wird dieses Feature wieder nur in einem kleinen Kreis von Nutzern getestet, wundert euch also nicht, wenn ihr selbst diese Option noch nicht findet. Erklären können wir euch diese Funktion dennoch bereits jetzt. Bei einem Beitrag könnt ihr rechts über das Icon mit den drei Punkten bekanntlich den Beitrag verbergen, melden oder speichern, könnt aber auch die betreffende Person entfolgen.

Zumindest bei den Testpersonen besteht nun auch noch die Möglichkeit, eine Person nur für ein bestimmtes Zeitfenster aus dem News Feed auszublenden. Die Wahl hat man dabei zwischen 24 Stunden, einer Woche und dreißig Tagen. Für diesen Zeitraum habt ihr also eure Ruhe, bevor der Mensch danach wieder ganz normal durch euren News Feed geistert.

Wie so oft mag sich Facebook über das gewohnte „Wir testen laufend Verbesserungen“ noch nicht äußern, daher haben wir keine Infos dazu, wann dieses Feature auf mehr User ausgeweitet wird bzw. ob es letztendlich als reguläre Option für alle Facebook-Nutzer eingeführt wird.

Ich persönlich fände es großartig, wenn Facebook das fest integrieren würde und ich hab auch schon ein paar Kandidaten im Auge, derer ich mich mithilfe des Snooze-Buttons temporär entledigen würde. ;)

Quelle: DRE|media via Mashable