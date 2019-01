Facebook testet neue Petitions-Funktion in den USA

In der letzten Woche hat Facebook eine neue Petitions-Funktion namens Community Actions gestartet. Es soll Nutzern ermöglichen, sich gemeinsam für Aktionen stark zu machen und die Politik zu einer Entscheidung bei einem bestimmten Thema zu bewegen. Zunächst soll die Funktion nur für Facebook-User der Vereinigten Staaten verfügbar sein. Sie können dann eine Petition erstellen, relevante Beamte oder Organisationen markieren und ihre Social Media Freunde überzeugen, die Sache zu unterstützen.

Alle die mitmachen, können das Thema mit anderen Unterstützern auf der Seite diskutieren und auch Veranstaltungen und Spendenaktionen durchführen – es ähnelt also sehr den bereits bekannten Facebook-Gruppen. Die Petitionen können sich um alles drehen: Von Rettungsaktionen für Wale bis hin zu bessere Fußgängerschutzmaßnahmen in einer Stadt. Bisher ist dem Kämpfergeist der Nutzer keine Grenzen gesetzt.

Natürlich hat Facebook eine enorme Macht als Unternehmen, vor allem wenn es um die Organisation von Großveranstaltungen geht. Der Frauenmarsch von 2016 beweist das ganz gut, der vor drei Jahren erstmals über das soziale Netzwerk organisiert wurde. Natürlich greift Facebook mit diesem Feature auch unmittelbar Webseiten wie Change.org an, die lange Zeit vielerlei Petitionen ein Dach über dem Kopf gewährten.

In den letzten Jahren hat Facebook bereits eine Reihe von Funktionen eingeführt, die die Menschen stärker in ihre Gemeinden einbinden sollen. Da gibt es beispielsweise eine Rathausfunktion, die den Zugang zu lokalen Beamten erleichtert, oder auch eine Kandidatenfunktion, die es Politikern ermöglicht, Pitch-Videos für ihre Wahlprogramme zu erstellen. Sie alle haben eins gemein: Die Funktionen sollen Menschen ermöglichen, sich für Veränderungen in ihrer Gemeinschaften einzusetzen und mit Amtsträgern und Regierungsbehörden bei Lösungen zusammenzuarbeiten.

Doch die Communityfunktionen von Facebook haben auch Schattenseiten, denn die letzten Jahre haben auch gezeigt, wie einfach Leute die Funktionen der Webseite missbrauchen können. Facebook will bei dem Petitions-Feature nämlich “eine Kombination aus Benutzerverlinkung und algorithmischer Nutzererkennung” verwenden. Da ist es leicht vorstellbar, dass die Funktion auf eine Weise genutzt wird, die so nicht vorgesehen war. Übrigens steht jetzt schon fest: Präsident Donald Trump oder Vizepräsident Mike Pence können in einer bei solchen Community Aktionen nicht markiert werden, womit man Petitionen verhindern will, die sich um die Grenzmauer oder den Rücktritt beider drehen.

via: theverge