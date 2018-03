Ich gebe es zu: Ich bin Sprachnachrichten-Junkie! Dabei bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich sie deswegen so mag, weil ich mich so gern reden höre, oder es schätze, wenn mir niemand dazwischen quatschen kann. Vermutlich ist es für mich faulen Sack einfach angenehmer, in einer Minute das zu erzählen, was ich sonst in deutlich längerer Zeit auf dem Smartphone texten müsste.

Dabei muss ich das ein wenig eingrenzen: Im Facebook Messenger nutze ich die Sprachnachrichten nicht so gerne, weil mich das 60-Sekunden-Limit nervt. Auf WhatsApp hingegen erzähle ich liebend gerne ganze Romane — die Grenzen zwischen Sprachnachricht und Hörbuch verschwimmen da zusehends.

Wieso ich euch das überhaupt erzähle? Ach ja: Weil Facebook derzeit an einem neuen Feature arbeitet, was den Sprachnachrichten sehr ähnlich ist. Ein Kollege von The Next Web hatte nämlich plötzlich die Option, sich beim Teilen eines Beitrags auch für einen Audio-Clip zu entscheiden.

NEW?: Facebook now lets you share voice clips h/t @tagabhishek pic.twitter.com/CVlcaOVTj3 — Matt Navarra (@MattNavarra) February 24, 2018

Wenn die Option ausgewählt wird, könnt ihr also über ein entsprechendes Record-Tool einen Audio-Clip aufnehmen, ganz ähnlich den gewohnten Sprachnachrichten. Nur eben mit dem Unterschied, dass ihr es ganz normal mit eurer Facebook-Bubble teilen könnt und eure Leute demzufolge wie bei anderen Beiträgen liken, kommentieren und sharen können.

Nachdem ihr Listen, Fragen, Standorte, Fotos, Videos und mehr teilen könnt, wäre es einfach nur eine konsequente Weiterentwicklung und ich glaube schon, dass ich diese Funktion ab und an auch nutzen würde. Ich frage mich hingegen noch, ob diese Voice-Clips dann länger als eine Minute sein dürfen. Im privaten Chat ist es nervig, wenn eine Sprachnachricht abbricht und man dann den Rest nochmal draufquatschen muss.

Wäre es aber ein öffentliches Posting, dem man dann einen weiteren Audio-Clip folgen lassen müsste, damit die Nachricht verständlich wird, wäre es meiner Meinung nach ziemlich unübersichtlicher Quatsch. Also Facebook: Voice-Clips gerne einführen, aber bitte mit einem faireren Zeitlimit (oder gerne auch ohne Limit) — und wenn wir schon dabei sind, denkt dran, dass ihr gleichzeitig auch ermöglicht, in den Kommentaren ebenfalls mit Audio-Clips zu antworten.

Was sagt ihr? Nette Idee oder überflüssiger Mist?

via SmartDroid.de