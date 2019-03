Facebook verschärft Richtlinien über Verherrlichung der weißen Rasse

In den letzten Jahren bekommen soziale Medien, wie Twitter und Facebook, zunehmend ein Problem durch rassistische Inhalte. Beiträge mit Beleidigungen und über das Verherrlichen der Vorherrschaft der weißen Rasse erscheinen Tag für Tag auf den Netzwerken und ziehen überwiegend rechtsextreme Nutzer zunehmend in eine andere Realität. Dem möchte nun Facebook etwas entgegensetzen, wie das Magazin Motherboard über einen Beitrag im Forum des Unternehmens herausgefunden hat.

Konkret wurde das Identifizieren und Löschen von solchen Beiträgen eher stiefmütterlich behandelt. Grund war eine durchaus kontroverse Regelung, die zwischen Beiträgen über weißen Nationalismus und weiße Vorherrschaft unterschied und Erstere nicht unter Strafe stellte. Nachdem man sich aber mit verschiedenen Menschenrechtsgruppen unterhalten hatte, lenkte Facebook vor 6 Monaten ein und überarbeitete die Richtlinie.