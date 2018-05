Facebook will mit eigener Kryptowährung durchstarten

Seid ihr auch schon auf den Zug der Kryptowährung aufgesprungen? Nein? Nun, Facebook ist gerade dabei ihre eigenen Waggons klar zu machen. Laut Quellen des Nachrichtenmagazins „Cheddar“ will das soziale Netzwerk unter Zuckerbergs Führung in den Markt einsteigen und ihre eigene Kryptowährung neben Bitcoin und Ethereum positionieren. Facebook-Nutzer sollen das neue „digitale Token“ nutzen können, um Sachen über die Plattform zu kaufen bzw. zu verkaufen. Facebook will auch andere Wege erforschen, wie man solch eine Währung nutzen könnte.

Bereits im Januar hatte Zuckerberg angekündigt, dass sich das Unternehmen neben ihrem sozialen Netzwerk auch mit neuen Technologien wie Kryptowährung beschäftigen will. Vier Monate später scheint seine Vision wahr zu werden. Anfang dieser Woche kündigte Facebook an, dass David Marcus, Chef der Messenger-Abteilung, ein Team zur Erforschung möglicher Anwendungen mit Blockchain leiten wird. Marcus war ehemalig bei PayPal angestellt und Mitglied des Vorstands von Coinbase. Er passt also ziemlich gut in die Position.

“Like many other companies Facebook is exploring ways to leverage the power of blockchain technology. This new small team will be exploring many different applications. We don’t have anything further to share.” Pressesprecher von Facebook zu Cheddar

Facebooks Vision einer eigenen Blockchain- und Kryptowährung-Technologie wird wahrscheinlich Jahre bis zur Realisierung in Anspruch nehmen. Ersteres könnte dazu genutzt werden, die Identität von Konten zu überprüfen und Daten zu verschlüsseln. Warum Facebook allerdings eine neue Währung einführen will, kann uns wohl nur Zuckerberg selbst beantworten.

Möglicherweise ist es für Kunden in verschiedenen Ländern einfacher, ohne zusätzliche Umrechnungsgebühren über die Plattform zu verkaufen. Vielleicht möchte man sich aber auch gerade in unterschiedlichen Märkten positionieren, sodass Facebook immer stärker in unser aller Leben verankert wird, als es momentan schon der Fall ist. Immerhin ist die Plattform in den letzten Jahren zu mehr herangewachsen, als einem einfachen sozialen Netzwerk.

via: cheddar