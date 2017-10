Facebook Workplace: Neue Windows- und macOS-App am Start

Es gibt Neuigkeiten zu Facebook Workplace, der Konkurrenz Plattform zu Slack, Hipchat und Jammer. Primär richtet sich die Anwendung also an Unternehmen, um Mitarbeitern die Kommunikation untereinander zu erleichtern. Nun hat man vorsichtig eine offizielle Desktop-Chat-Anwendung für Windows-PCs und Macs gelaunched. Es ist das Äquivalent zu Facebooks Messenger, den es auch als eigenständige App zum Downloaden gibt. Der Workplace-Chat ist somit unabhängig von der Browser-Anwendung.

Laut der Webseite Techcrunch hat die Chat-App ein eigenes Dashboard, wo alle Konversationen aufgelistet sind und eine Stichwort-Suche möglich ist. Dazu gibt es natürlich die Option Fotos, Videos, Sprachnachrichten, Emojis und GIFs zu versenden. Also alles wie gewohnt, eben nur in grau. Neue Nachrichten werden durch eine Pop-up-Anzeige auf dem Desktop kundgetan.

Eine Funktion macht dann aber doch deutlich, dass es sich hier um eine unternehmensfokussierte App handelt. Denn neben dem reinen Chat erlaubt die Anwendung auch das Screen-Sharing zwischen zwei oder mehreren Gesprächspartnern. Dies kann beispielsweise für Online-Präsentationen sehr nützlich sein.

Die Pressesprecherin von Facebook Workplace Vanessa Chan lässt durchblicken, dass diese Anwendung das am häufigste angefragte Feature der Kunden war, also habe man es entwickelt. Momentan befindet sich die Desktop-App allerdings noch in der Beta-Version und wird von verschiedenen Workplace-Kunden getestet. Man möchte so Feedback einholen, um das Programm vor dem offiziellen Rollout zu verbessern.

Facebook Workplace bedient über 14.000 Unternehmen, die pro Nutzer ein bis drei Dollar zahlen. Mit der neuen Desktop-App, könnte Facebook neue Kunden gewinnen und eine Konkurrenz für Skype und WebEx aus dem Boden stampfen.

Wenn ihr den neuen Workplace-Chat-Client auch testen wollt, dann folgt einfach diesem Link. Es werden 64-Bit-Windows-Systeme unter Windows 7 und höher, sowie macOS 10.9 (Mavericks) und höher unterstützt.

via: techcrunch