Facebook zeigt an, wer politische Anzeigen bezahlt hat

Aktuell hat Facebook viele offene Fronten. Während der Konzern wegen Hacks und dem Verlust von Daten in öffentlichen Misskredit gerät, haben auch Politiker ihre Bedenken im Umgang mit dem Netzwerk. Demnach soll Facebook in der Lage sein, die öffentliche Meinung zu manipulieren – damit sollen auch Wahlen beeinflusst werden. Das Netzwerk geht so das Risiko ein, starke – politische – Reglementierungen hinnehmen zu müssen – und begeht aktuell die Flucht nach vorne.

So durften wir euch hier schon von dem neuen War Room berichten. Damit sollen Fake News, die Wahlen beeinflussen können, zeitgerecht behandelt werden. Die Agenda, zumindest im Umgang mit Anzeigen, steht weiterhin auf Transparenz. So möchte Facebook in Großbritannien jetzt anzeigen, von wem Anzeigen finanziert wurden. Die neue Regelung trat dabei schon Anfang der Woche in Kraft.

So müssen alle Werbetreibenden, die im Vereinigten Königreich Anzeigen schalten, die sich auf politische Persönlichkeiten und Parteien, Wahlen und Gesetze vor dem Parlament beziehen, ihren Standort und ihre Identität überprüfen lassen. Außerdem gibt es einen „paid for“ Disclaimer unter den Anzeigen selbst.

Facebook erklärt den Schritt in einem eigenen Blogpost wie folgt:

Wir wissen, dass es negative Teilnehmer gibt, die versuchen, unsere Plattform zu missbrauchen. Indem wir Leute überprüfen lassen, wer sie sind, glauben wir, Missbrauch zu verhindern.

Der „paid for“ Disclaimer ist dabei ein Link auf die britische Anzeigenbibliothek. Dort wird nicht nur festgehalten wer die Anzeige finanziert hat, es werden sogar Details über das Budget angezeigt. Zudem wird die Anzahl der erreichten Personen genannt. Die Bibliothek selbst ist durchsuchbar und kann selbst von Personen ohne Facebook-Konto aufgerufen werden.

Wer Ungereimtheiten findet, kann Anzeigen auch bei Facebook melden. Sofern die Anzeigen gegen die Richtlinien verstoßen, werden sie aus dem Netzwerk genommen. Facebook muss neuen Werbetreibenden aktiv zustimmen, bis zum Ende dieses Prozesses kann eine Werbung geschaltet werden. Das Instrument selbst ist dabei nicht neu. Das Netzwerk muss ähnliche Tools bereits in den USA und Brasilien einsetzen.

Wie so häufig gilt auch hier weiterhin: Facebook behält die wirklich interessanten, und mitunter brisanten, Daten für sich. Wie die Werbung getargeted wurde – also welche Personengruppen die Anzeige ausgespielt bekommen – wird nicht bekannt gegeben. Nach wie vor können politische Anzeigen auf die passende Filterblase geschaltet werden – ein Mechanismus, der überhaupt erst für das Aufkommen der Diskussion sorgte.

Am Ende bleibt es ähnlich wie bei dem War Room: Wir haben es mit viel geheuchelter Sicherheit und Transparenz zu tun. Ich bezweifle es sehr, dass ein Konzern, der nicht einmal Herr über seine Daten ist, wirklich die komplette politische Landschaft verändern kann – solche Maßnahmen reichen nicht aus. Es ist lediglich der Versuch, einen Flächenbrand mit einer Spritzpistole zu löschen. Kurzfristig wird weißer Rauch aufsteigen, am Ende werden all diese Maßnahmen aber nichts helfen. Nicht das ich Angst hätte, dass die nächsten Lokalwahlen durch Facebook entschieden werden – vielmehr bin ich mir sicher, dass der Konzern in den nächsten Jahren sehr herbe Regulierungen erwarten darf.

Der War Room von Facebook war auch bereits Thema bei Mobile Geeks Fernweh.