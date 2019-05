Facebook ziehts durch: WhatsApp ab 2020 mit Werbung

Die Werbung soll in Form der WhatsApp Stories angezeigt werden und wir hatten die News bereits in unseren Kurzmeldungen besprochen. Anstatt also die Stories der Kontakte zu sehen, wird stattdessen der Name des Werbetreibenden mit der zugehörigen Anzeige geschaltet. Wie bei Instagram Stories kann man dann nach oben wischen, um die Webseite aufzurufen.

Die Story-Funktion hatte WhatsApp in seiner jetzigen Form vor zwei Jahren eingeführt und Nutzer können dort, ähnlich wie bei Instagram und Facebook, Bilder und Videos veröffentlichen. Die kann man dann auch mit Emojis, Texten und anderen Dingen verschönern. Die Geschichten verschwinden nach 24 Stunden automatisch, genau wie bei anderen Plattformen auch.

Auf dem Twitter-Profil von Matt Navarra kann man einen ersten Eindruck davon gewinnen, wie das Ganze dann mit Werbung aussehen wird:

Coming Soon to @WhatsApp… – WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020 – WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options – WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog h/t + 📸 @Olivier_Ptv

at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP — Matt Navarra (@MattNavarra) May 21, 2019

Viele Nutzer graut es vor diesen Werbeanzeigen. Jedoch könnte ich mir vorstellen, dass Story-Werbung insgesamt willkommener ist, als die typisch aufdringliche Bannerwerbung. Natürlich ist das ganze Konzept nicht ideal, aber es war eigentlich klar, dass Facebook irgendwann Werbung implementieren wird. Immerhin ist WhatsApp die weltweit größte Messaging-Plattform und mit der will man ja Geld verdienen. Ob die Werbung dann bald nicht nur in den Stories, sondern auch im normalen Chat zu sehen ist, bleibt abzuwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass man sie in Zukunft noch präsenter machen möchte. Ein Datum für die Einführung gibt es, bis auf das Jahr, noch nicht.

Was die momentane Lösung betrifft, so könnte dies der beste Weg sein, um Anzeigen auf der Plattform einzubinden, ohne übermäßig aufdringlich zu sein – ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich noch nie die Statusfunktion von WhatsApp verwendet habe, geschweige denn, da bei anderen Leuten rein geschaut habe. Ich bin jedoch gespannt, wie die Nutzer auf diese Veränderung reagieren. Werden dann mehr Leute Facebook den Rücken zuwenden und zu Telegram zu Co. wechseln? Es wird sich zeigen!

via: 9to5google