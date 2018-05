Facebooks große Pläne: WhatsApp soll offener für Werbung werden

Dass sich Facebook 2014 den Messenger WhatsApp unter den Nagel gerissen hat, dürfte mittlerweile bei allen Nutzern angekommen sein. Dass nun aber WhatsApp-Gründer Jan Koum aus der ganzen Nummer ausgestiegen ist, ist neu. Bisher war er für die strategische Ausrichtung der Chat-App verantwortlich, doch es gab anscheinend „unüberbrückbare Differenzen“ was den Datenschutz betrifft. Koum wirft das Handtuch und verlässt Facebook, womit der Konzern nun freie Bahn in Sachen WhatsApp hat.

Doch was bedeutet Koums Ausstieg nun für den Messenger? Analysten sehen schon dunkle Wolken aufziehen, denn wer soll Facebook nun noch stoppen? Man geht davon aus, dass das Unternehmen jetzt seine Chance wittert, WhatsApp aggressiver zu monetarisieren und das passt so gar nicht ins Bild dessen, was das alte Entwicklerteam angestrebt hatte.

Der Plan, WhatsApp so werbefrei wie möglich zu halten, wird damit so mir nichts dir nichts über Bord geworfen. Bisher wurde dieses Ziel ja strikt verfolgt, aber da hatte auch Jan Koum noch die Leitung. Wie CNBC berichtet, hatte David Marcus auf der Entwicklerkonferenz F8 verlauten lassen, dass der Messenger bald mit neuen Möglichkeiten für Werbetreibende ausgestattet wird. Marcus ist bei Facebook der Ansprechpartner für den Messaging Bereich.