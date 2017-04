Moderne Fahrzeuge sind mit einer Reihe von Sensoren ausgestattet, deren Daten nicht nur für den Fahrer oder den Fahrzeughersteller hilfreich sind. Regen-, Licht- und Sonnen-Sensoren können, wenn sie in einem entsprechenden Umfang eingesetzt werden, auch Rückschlüsse auf die Wetterbedingungen in einer Region zulassen. Das wiederum kann Stromnetzbetreibern helfen, ihre Netze besser zu planen und zu steuern. Volkswagen könnte in diesem Bereich nun mit dem Betreiber TenneT zusammenarbeiten, sofern die bisherigen Tests erfolgreich verlaufen.

Mit den von den Fahrzeugen gesammelten und übertragenen Daten will TenneT Echtzeit- Prognosen zum Wetterverlauf erstellen und genauer vorhersagen können, welche Strommenge von Solaranlagen in die Netze eingespeist werden.

Die rund 1,5 Millionen Solaranlagen in Deutschland leisten an sonnigen Tagen einen enormen Beitrag zur Stromversorgung, doch die Einspeisung in die Stromnetze erfolgt nicht konstant. Deshalb müssen Stromnetzbetreiber wie TenneT zur Stabilität ihrer 22.000 Kilometer langen Netze immer wieder zusätzliche Kraftwerkskapazitäten (Kernkraft, Braunkohle, etc.) zuschalten.

Gegenüber der „Welt am Sonntag“ sagte Tennet-Deutschland-Chef Urban Keussen „Eine schlechte Qualität der Wetterprognose bedeutet, dass wir mehr Sicherheit einkaufen müssen“. Ein solcher Einkauf von Regelenergie ist teuer und kann bei Fehlplanungen oder unerwarteten Schwankungen immer wieder dazu führen, dass die Netze unnötig belastet werden. Andererseits wird eventuell unnötig Energie produziert, die zum Schleuderpreis in fremde Netze geleitet wird.

Bisher befinden sich Volkswagen und TenneT in einer Test- und Auswertungsphase, die mit vier VW Golf in Braunschweig durchgeführt wurde. Die dabei gewonnen Daten und Erkenntnisse seien vielversprechend, für eine deutschlandweite und fahrzeugübergreifende Kooperation müssen sich die Vorstände der beiden Unternehmen aber noch einigen.

Die Strategie, fahrzeugspezifische Daten für erweiterte Einsatzbereiche und neue Kooperationen zu nutzen ist naheliegend. Erst vor einigen Monaten hatten hatten die Fahrzeughersteller Audi, BMW und Mercedes-Benz angekündigt, dass man einen herstellerübergreifenden Austausch von Sensordaten angehen werde, der die Sicherheit im Straßenverkehr enorm erhöhen könnte.

Eine vergleichbare Kooperation mit mehreren Stromnetzbetreibern könnte im Rahmen der Energiewende einen besonderen Einfluß haben. Elektrofahrzeuge werden in den kommenden Jahren den Energiebedarf und die Anforderungen an die Stromnetze verändern. Durch die Übermittlung von relevanten Daten könnten die Fahrzeuge bzw. ihre Besitzer einen Beitrag zum energiesparenden Betrieb der Netze leisten.

In puncto Datenschutz sehen sich TenneT und Volkswagen auf der sicheren Seite. Die von den einzelnen Fahrzeugen übertragenen Daten werden anonymisiert an den Stromnetzbetreiber übertragen, Rückschlüsse auf den einzelnen Fahrer sollen dadurch ausgeschlossen sein. Vielmehr erhalte man Datenpakete, die z.B. nach Postleitzahlengebieten zusammengefasst seien, woraus sich dann eine entsprechend relevante Datenmenge ergebe.