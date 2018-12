Als Airbnb vor 10 Jahren seine Geschäftsbetrieb mit der kuriosen Idee Mieter zu Vermietern zu machen aufnahm, konnte noch niemand erahnen, wie erfolgreich das Unternehmen heute sein wird. Den Dienst gibt es inzwischen fast überall und der Jahresumsatz lag zuletzt bei über 2 Milliarde Dollar. Und noch ist kein Ende in Sicht: Erst kürzlich verkündete das zu Airbnb gehörende Innovationslabor Samara den Start eines neuen Projekts namens “Neighborhood”.

Aber es gibt an jeder Medaille zwei Seiten. Die zunehmende “Airbnbrisierung” sorgte vielerorts für steigende Mieten, Wohnungsknappheit, Gentrifizierung (ärmere Bevölkerungsgruppen müssen ihre Wohngebiete aufgrund des Mietpreises verlassen und Platz für Reiche machen) und andere negative Auswirkungen. Im Januar 2019 startet nun ein neuer direkter Konkurrent, der das etablierte Konzept fairer machen und negative Folgen eliminieren möchte: FairBnB.

Gegründet haben die Initiative Sito Veracruz und einige Partner, als Resultat auf die “Profitgier” des großen Konkurrenten:

What I didn’t foresee how incredibly profit-oriented these types of platforms would be. I didn’t realize so many private players would be in this game and when you see around 20 percent of users are making 80 percent of profit, you know something is deeply wrong.