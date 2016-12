Fake-Polizei: Tschechien sagt Terrorismus und Fake-News den Kampf an

Ja, 2016 wird auch als das Jahr in die Geschichte eingehen, in der wir uns erstmals ausführlichst mit dem Thema der Fake-News auseinandergesetzt haben bzw. auseinandersetzen mussten. Wir haben hier auf dem Blog Facebook bereits dafür angezählt, weil das Social Network zu wenig unternimmt, um der Verbreitung von Fake-News Einhalt zu gebieten.

Auch die Politik in Deutschland beschäftigt sich spätestens seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten damit und fordert eine Löschpflicht bei Fake-News. Kein Wunder: 2017 stehen Bundestagswahlen an und unserer Polit-Elite geht gelinde gesagt der Arsch derzeit schön auf Grundeis, dass das massive Verbreiten von Falschmeldungen das Zünglein an der Waage sein könnte bei dieser Wahlentscheidung.

In diesem Zusammenhang – sowohl bei unserer kommenden Wahl als auch bei der zur US-Präsidentschaft jüngst – fällt immer wieder der Name Putin. Klar – in bestimmten Kreisen gehört es quasi zum guten Ton, pauschal Putin zu verteufeln, ebenso wie es eben auch genügend Menschen in unserem Land gibt, die sich pauschal Pro-Putin äußern.

In diesem Fall soll es aber durchaus Indizien geben dafür, dass in Russland gezielt Kampagnen gestartet werden, die per Lancierung und Verbreitung von Falsch-News die Stimmung in Richtung des „richtigen“ Kandidaten korrigieren sollen. Das letzte Wort darüber ist noch lange nicht gesprochen, aber auch in Tschechien stehen im neuen Jahr entscheidende Wahlen an und deswegen werden unsere Nachbarn jetzt aktiv.

Bereits zum 01. Januar 2017 nimmt in Tschechien das „Centre Against Terrorism and Hybrid Threats“ seine Arbeit auf – eine komplett neue Polizeitruppe bzw. Antiterroreinheit, die sich gleich mehrere Aufgaben auf die Fahne geschrieben hat und gegen hybride Bedrohungen tätig werden möchte. Terrorismus und Radikalisierung stehen auf dem Programm, ganz explizit aber auch Desinformationskampagnen aus dem Ausland.

Auch Tschechien macht den vermeintlichen Desinformations-Feind nämlich in Russland aus. Die Spezialeinheit, die ihren Sitz in Prag haben wird und dem tschechischen Innenministerium untergeordnet ist, soll verhindern, dass Wladimir Putin und seine Mannen durch gezielte Fehlinformationen die Demokratie in dem osteuropäischen Land destabilisieren kann. Auch, wenn man es nicht beweisen kann, so glaubt man, dass es allein 40 tschechisch-sprachige Seiten im Netz gibt, für die der Kreml verantwortlich ist und auf denen ganz gezielt Fake-News, radikale Inhalte und Verschwörungstheorien zu finden sind.

Wie erfolgreich so eine Truppe tatsächlich arbeiten kann, wird sich im nächsten Jahr dann wohl zeigen, aber die tschechische Regierung legt Wert darauf klarzustellen, dass es sich bei der neuen Einheit keinesfalls um einen Geheimdienst handelt und dass es keine Zensur geben wird. Unter anderem ist auf der Seite des Ministeriums zu lesen:

The Centre will not be a new law enforcement agency, nor an intelligence service.

The Centre will not have a button for “switching off the internet”.

The Centre will not force the “truth” on anyone, or censor media content. It will not remove content from the internet or other (printed) media.

Tschechien prescht also vor und Putin dürfte alles andere als begeistert sein – unabhängig davon, ob der Kreml hinter den Desinformationskampagnen steckt oder nicht. Wir warten derweil darauf, was sich die deutsche Politik dazu überlegt.

Quelle: The Guardian via TechEye