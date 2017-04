Faktenfinder: tagesschau steigt ins Fake News Business ein

Bei der tagesschau hat gestern eine eigene Fake-News-Redaktion ihre Arbeit aufgenommen. Diese soll natürlich nicht Falschmeldungen produzieren – auch wenn von einigen gerne behauptet wird, dass die Redaktionen der „Systempresse“ und des „Staatsfunks“ genau das tun würden – sondern im Netz gezielt nach Fake News suchen und sie auch korrigieren, wenn es sinnvoll erscheint. Das Projekt wurde „faktenfinder“ genannt und soll zuerst einmal Klarheit darüber bringen, wie groß das Phänomen Fake News in Deutschland nun wirklich ist.

Fake News sind dezentral – die ARD auch

Durch die dezentrale Aufstellung der ARD und der Redaktionen mit den verschiedenen Landesanstalten sieht man sich hier natürlich in einer optimalen Ausgangslage. Schließlich würden sich die meisten Fake News zuerst lokal verbreiten, bevor sie überregionale Verbreitung finden. Die ARD-Redaktionen vor Ort agieren damit als eine Art Frühwarnsystem und in der faktenfinder-Redaktion laufen die Meldungen dann zusammen. Als „Knotenpunkt im ARD-Netzwerk“ bezeichnet die tagesschau ihren faktenfinder. Anhand der gesammelten Daten soll zum einen bestimmt werden, wie groß das Problem wirklich ist, zum anderen sollen Meldungen korrigiert werden. Aber nicht jede Meldung, vorab soll hier die Relevanz geprüft werden, um zu klären, ob eine Falschmeldung wirklich korrigiert und damit thematisiert werden muss oder ob erst eine solche Korrektur zur Verbreitung der Falschmeldung beitragen würde.

Darüber hinaus sollen aber auch weitere Themen rund um Fake News angesprochen werden, schließlich gibt es eine enge Verknüpfung zwischen den Verbreitern solcher Falschmeldungen und denjenigen, die den Medien Propaganda unterstellen und sie ständig als Lügenpresse beschimpfen:

Wir wollen zudem diskutieren, warum Fake News überhaupt so ein großes Thema geworden sind. Warum lehnen eine offenbar nicht kleine Anzahl von Menschen Informationen in etablierten Medien oder Behörden pauschal als Lügen ab? Warum ziehen sich Menschen in eine hermetisch abgeschlossene Filterblase zurück, in die nur das dringt, was man hören will? Und was können Nutzerinnen und Nutzer tun, um die Wirkung von Fake News zu begrenzen?

Der faktenfinder hat auch eine eigene Website bekommen. Unter faktenfinder.tagesschau.de werden alle Meldungen aus dem ARD-Netzwerk gesammelt, die mit dem Thema zu tun haben. Eine Adresse, die man sich für Diskussionen in den sozialen Netzwerken durchaus merken sollte, hier gibt es neben den Meldungen selbst zum Beispiel auch Hilfe dabei Fake News zu erkennen.

Bei der ARD will man sich aber nicht auf Facebook beschränken und ist auch nicht Teil des Faktenchecks, den Facebook an externe Redaktionen auslagern möchte. Man möchte im gesamten Netz, also gerade auch in einschlägig bekannten Weblogs und Foren, nach Falschmeldungen suchen und diese wenn nötig korrigieren. Das schließt Facebook natürlich mit ein.

Kooperation mit Facebook: Correctiv

Im Gegensatz dazu wird das Recherchebüro Correctiv ganz gezielt aufgrund von Meldungen durch Facebook-Nutzer Meldungen prüfen und recherchieren, die über Facebook verbreitet werden. Die Finanzierung dieses Faktenchecks übernimmt aber nicht Facebook, sondern die Open Society Foundations, die Stiftung von George Soros. Diese stellt Correctiv 100.000 Euro für diesen Zweck zur Verfügung, mit denen in Zukunft fünf Journalisten diese Aufgabe übernehmen sollen. Diese Kooperation wird durchaus kritisch gesehen, der Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung äußerte bei einer Veranstaltung sein Unverständnis darüber, dass nun externe Redaktionen „das Problem von Facebook lösen sollen“.

Aufgabe der Medien – Gesetze helfen nicht!

Auf der anderen Seite ist es aber durchaus die Aufgabe der Medien, sich mit dem Thema Fake News zu beschäftigen, zumindest sind nicht nur wir dieser Meinung, sondern auch Patrick Gensing von der tagesschau:

Der Kampf gegen gezielte Falschmeldungen und Desinformation lässt sich nicht durch Gesetze gewinnen. Es ist vielmehr Aufgabe von Journalisten und Medien, über dieses Problem aufzuklären. Mit dem faktenfinder wollen wir unseren Beitrag dazu leisten. Patrick Gensing, tagesschau

Noch ist offen, ob und wie erfolgreich die tagesschau mit ihrem Projekt faktenfinder am Ende wird, aber es wäre wünschenswert, wenn weitere Nachrichtenredaktionen ähnliche Projekte starten würden. Besser als auf die Schnelle zusammengeschusterte Gesetze mit dem Potential zu privatisierter Internetzensur sind solche Projekte auf jeden Fall.