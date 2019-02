Faltbare Smartphones: Auch OPPO will mitmischen – erste Bilder

Samsung hat vorgelegt mit dem Galaxy Fold, dann folgten direkt weitere Hersteller wie Huawei, Xiaomi und TCL. Die Rede ist natürlich von faltbaren Smartphones, die man augenscheinlich zu den Buzz-Objekten des diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona auserkoren hat. Alle Welt diskutiert über die neuartigen Panels und auch über die Fragen, ob wir diese Art Handsets tatsächlich benötigen und wie robust diese Displays überhaupt sind.

Samsung und Huawei sind sich sicher, dass man diese Geräte bereits — zu einem hohen Preispunkt — in die Läden bringen kann, andere hingegen arbeiten noch an Konzepten und freunden sich langsam mit der Technologie an. Zu letzteren gehört jetzt auch der chinesische Smartphone-Riese OPPO, der via Weibo nun auch erste Bilder auf die Reise schickte, die ein Konzept eines faltbaren Smartphones präsentieren.

Veröffentlicht hat diese Bilder der Oppo VP Brian Shen, der vermutlich den Trubel um die Geräte von Huawei und Samsung nutzen wollte, um auch das eigene Unternehmen ins rechte Licht zu rücken. Optisch ist man mit dem eigenen Konzept jedenfalls näher bei Huawei als bei den Koreanern, wie ihr auf den Bildern sehen könnt. Zugeklappt erstreckt sich das OLED-Panel also über Vor- und Rückseite des Smartphones.

Persönlich tue ich mich mit dem Format allerdings immer noch ein bisschen schwer. Ja, das Konzept eines größeren Displays erschließt sich mir durchaus, aber eben nicht die fast quadratische Form, die sich zumeist aus dem Aufklappen ergibt. Aktuell sehe ich da zu wenig Einsatzmöglichkeiten für entsprechende Apps.

Im Weibo-Post stellt Shen allerdings auch klar, dass vorerst noch nicht mit einem finalen faltbaren Smartphone von OPPO zu rechnen ist. Vielmehr arbeitet man hier derzeit an Konzepten und will natürlich auch den Markt und die Nachfrage beobachten. Das scheint mir auch der richtige Ansatz zu sein: Der eigenen Fan-Base zeigen, dass man das Thema im Blick hat, ohne gleichzeitig mit einem vorschnellen Produkt vorzupreschen.

In diesem Jahr werden wir also von OPPO definitiv nicht ein solches Smartphone in den Läden sehen. Aber mit den Bildern sendet OPPO auch aus dieser Richtung ein Lebenszeichen und signalisiert, dass man nicht gewillt ist, diese Entwicklung zu verschlafen. 2019 werden diese faltbaren Devices noch eine ziemlich überschaubare Nische abdecken, zumeist im sehr luxuriösen Preissegment. Vielleicht ist OPPO ja dann 2020 mit von der Partie — und vermutlich dann sogar mit einer bezahlbareren Alternative zu den High-End-Produkten, die Huawei und Samsung jetzt enthüllt haben.

Quelle: Weibo via The Verge und Caschys Blog