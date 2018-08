Faltbares Smartphone: Kopf an Kopf Rennen zwischen Samsung und Huawei

Gerüchte über ein faltbares Handy gibt es seit Jahren und bisher munkelte man über Samsung als Spitzenreiter dieser Technologie. Die Rede ist natürlich vom Galaxy X, dessen Prototyp wohl schon ganz still und heimlich im Hinterzimmer auf der CES 2018 gezeigt wurde. Neben Samsung versuchen sich auch viele andere Hersteller an einem faltbaren Smartphone und tatsächlich könnte es ein kleines Wettrennen zwischen dem südkoreanischen Unternehmen und Huawei geben. Rechnen können wir mit einem solchen Gerät aber erst 2019.

Prinzipiell könnte das Display eines jeden Handys bereits flexibel sein, zumindest ist es technisch umsetzbar. Aber ein Smartphone besteht ja nicht nur aus Bildschirm. Da gibt es noch das Gehäuse, das Innenleben und vor allem das Displayglas – all das muss an das biegsame Design des Gerätes angepasst werden.

Ein Bericht aus China zeigt, dass Huawei sich wohl sehr bemüht, ein faltbares Smartphone vor seinem Konkurrenten Samsung zu veröffentlichen. Der südkoreanische Hersteller hat erst vor Kurzem bekannt gegeben, dass ihr kommender flexibler Handybildschirm als besonders robust und langlebig zertifiziert wurde. Dies wurde von ihrer Tochtergesellschaft „Samsung Display“, die sich um die Herstellung dieser Komponente kümmern, bestätigt.

Huawei hat für ihre Bildschirme den chinesischen Anbieter BOE am Start, mit dem man flexible OLED-Panels plant. Das Unternehmen dürfte nicht vielen Leuten ein Begriff sein, obwohl es bereits 1993 gegründet wurde. BOE hat sich über die Jahre stark verbessert und sich zumindest unter den Smartphone-Herstellern einen Namen gemacht. So hat die Firma auch schon einen Teil der LCD-Herstellung für Apples iPhones übernommen. Wie ihr im obigen Video seht, hat BOE bereits ein paar Handy-Tablet-Prototypen mit faltbarem Design zusammengebaut, die gar nicht mal schlecht aussehen.

Für Huawei hat sich das Vorgehen, schnell und viel in eine Innovation zu investieren, um die Nasenspitze vorn zu haben, schon in der Vergangenheit bewährt. 2014 kam beispielsweise das Gerücht auf, dass iPhone-Displays mit einem Saphirglas ausgestattet werden. Huawei beschwor daraufhin eine limitierte Auflage des Ascend P7 Sapphire mit genau diesem Bildschirmglas herauf. Ein Jahr später schlug Huawei Apple mit der Implementierung von Force Touch in einer Sonderausgabe des Huawei Mate S. Der chinesische Hersteller hat also durchaus Erfahrung darin, an Konkurrenten vorbeizuziehen.

Scheint, als ob 2019 das Jahr der faltbaren Smartphones wird. Fragt sich nur, wer nun als Vorreiter der Technologie aufs Treppchen darf. Was meint ihr wird das Rennen für sich entscheiden – Samsung oder Huawei?

Schreibt es mir in die Kommentare!

via: theverge