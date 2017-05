Farben riechen? Kein Problem mit Bouquet!

Farben riechen, schmecken oder fühlen ist in etwa genauso, als ob man einem Blinden erklären müsste, wie sie aussehen. Wie schmeckt die Farbe Blau? Oder die Farbe Gelb? Könntet ihr das beantworten? Studenten der Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) haben sich mit einem Projekt auseinandergesetzt, welches genau dieses Paradoxon umsetzt.

Die Prototyp-Spielerei nennt sich „Bouquet“ und erinnert an einen Trichter. Das spitz zulaufende Ende wird einfach an eine farbige Wand gehalten und schon kann der Nutzer am anderen Ende die Farbe riechen. Klingt erstmal völlig abgedreht, soll aber dank Bildsensoren funktionieren. Diese sind im Inneren verbaut und erkennen den Farbton vor dem Trichterloch. Daraufhin liefern sie eine entsprechende Mischung von Duftstoffen durch die Düse am größeren Ende des Geräts.