FCCYourself! FCC schafft in den USA die Netzneutralität ab

Aktivisten und Internetpioniere, darunter viele große Namen wie Apple-Mitgründer Steve Wozniak oder World Wide Web-Begründer und HTML-Erfinder Tim Berners-Lee hatten sich vor wenigen Tagen noch verzweifelt mit einem offenen Brief an den US-Kongress gewandt. Auf Pioneers for Net Neutrality weisen sie die FCC unmissverständlich darauf hin, dass diese die Funktionsweise des Internets schlicht nicht verstanden habe.

In diesem offenen Brief wird die FCC nicht nur dafür angezählt, dass sie nicht auf die vielen Expertenmeinungen hört, sondern auch Millionen Anfragen von Bürgern diesbezüglich einfach ignoriert. Zudem kümmere man sich bei der FCC nicht darum, dass das eigene öffentliche Kommentarsystem von unzähligen maschinell erstellten Bot-Kommentaren geflutet wird und die FCC nichts gegen diesen Spam unternimmt. All das hatte sich Moderator John Oliver bereits im Mai dieses Jahres in einem flammenden Appell vorgeknöpft und er rief dazu auf, via der Adresse GoFCCYourself.com, die direkt zur FCC weiterleitet, entsprechende Kommentare zu hinterlassen:

Geholfen hat es alles nichts, wie wir seit heute wissen: Vor wenigen Stunden hat nämlich die amerikanische Telekommunikationsbehörde FCC die Netzneutralität tatsächlich gekippt. Wirklich überraschend kam das Aus aber leider nicht: Der aktuelle Chef der FCC, Ajit Pai (vormals Verizon, keine Pointe), wurde schließlich von Donald Trump persönlich in dieses Amt gebracht und im Entscheidungsgremium der FCC befanden sich drei Mitglieder aus dem konservativen Republikaner-Lager und lediglich zwei Mitglieder der Demokraten.

So kam es nun zu einer knappen, aber eben doch entscheidenden 3:2-Schlappe für alle, die für das Recht auf Netzneutralität einstehen. Damit wurden die vorher geltenden Regeln aus dem Jahr 2015 wieder einkassiert. Donald Trump dürfte sehr begeistert sein: Einen Tag nach der Senatoren-Wahlschlappe in Alabama kann er wieder einen Erfolg für seine Republikaner vorweisen und zudem wirkt es ja eh oft so, als ändere er Dinge lediglich deswegen, weil sie einst Barack Obama durchgesetzt hat.

Wie überall, wenn um den Erhalt der Netzneutralität gebangt wird, besteht auch hier wieder die Befürchtung, dass die USA mit dieser Entscheidung der Industrie nun Tür und Tor für ein Zwei-Klassen-Internet geöffnet hat. Denkbar ist so zum Beispiel, dass die Anbieter bei ihren Tarifen nun auf Paket-Lösungen ausweichen. So könnte man beispielsweise Streaming-Inhalte vom restlichen Internet-Tarif abkoppeln.

Der Nutzer selbst wird die finanziellen Auswirkungen vermutlich nicht unmittelbar in der eigenen Tasche spüren. Stattdessen werden eher Unternehmen wie Google, Netflix usw von den Telcos entsprechend zur Kasse gebeten. Wer zahlt, kommt auf schnellstem Weg beim Kunden an, die anderen schauen in die Röhre. Die Anbieter der Dienste werden dann mit Verzögerung diese Kohle durch Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben, kleinere bzw. unbekanntere Streaming-Dienste, Suchmaschinen etc könnten auf der Strecke bleiben. Im Endeffekt könnte es auch bedeuten, dass weniger zahlungskräftige Internetnutzer auf verschiedene Services verzichten müssen.

Hoffen dürfen die Befürworter eines freien und für alle gleichen Internets jetzt auf die Gerichte, denn gleich mehrere Interessengruppen haben bereits Klagen angekündigt. Ein klein wenig Hoffnung gibt es also noch. Der Status Quo ist jedoch ab sofort erst mal ein anderer: Die Regeln von 2015 sollten dafür sorgen, dass irgendwelche Dienste gegen Bezahlung von den Providern bevorzugt werden und dass die Dienste, die diese Zahlung nicht leisten gedrosselt oder schlimmstenfalls sogar blockiert werden. Das ist jetzt alles hinfällig und im Weißen Haus sitzt ein orange-haariger Mann, der das ganz, ganz großartig findet.

via Zeit.de

Artikelbild: LouderwithCrowder