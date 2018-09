Fernzugriff: Google hat uns in der Hand!

Die meisten Handys heutzutage verfügen über einen Batteriesparmodus, der automatisch aktiviert wird, wenn der Akkustand einen bestimmten Schwellenwert erreicht. Diesen kann der Nutzer beliebig einstellen, doch anscheinend kann Google selbst diesen Regler auch steuern. Viele Android-Nutzer berichteten, dass ihre Handys bei fast vollständiger Ladung plötzlich in den Batteriesparmodus gewechselt sind.

Mit Erstaunen stellten die betroffenen User fest, dass ihre Smartphones bereits ab einer Akkuladung von 99 Prozent auf Batteriesparen wechselte. Der Modus ist zwar nützlich, aber nichts, was man die ganze Zeit aktiviert haben möchte. So schont er natürlich den Akku, indem er Hintergrundprozesse einschränkt und verhindert, dass Apps aktualisiert werden, bis man sie öffnet.

Schnell meldete sich der offizielle Google Account auf Reddit zu Wort und verriet, dass es sich hierbei um einen fehlerhaften Test handelte, den man versehentlich serverseitig aktiviert hatte. Es war nur als Experiment für den Energiesparmodus gedacht, der nicht an die breite Masse ausgerollt werden sollte. Der Bug wurde behoben und alle Nutzer sind wieder glücklich.

Könnte man zumindest meinen… Was bleibt ist ein bitterer Nachgeschmack und die Frage, was Google noch so alles aus der Ferne aktivieren, deaktivieren oder ändern kann. Interessant und beängstigend ist, dass Google überhaupt die Möglichkeit hat, solche Einstellungen serverseitig vorzunehmen. Es zeigt sich also wieder einmal, dass dem Nutzer die Kontrolle über sein Handy oder andere Geräte eigentlich nur vorgegaukelt wird.

Nun muss man sich natürlich fragen, welches Szenario im Bereich des Möglichen liegt. Kann Google Smartphones aus der Ferne komplett lahm legen, Daten löschen und sogar auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Über den Umfang dieser Möglichkeiten ist absolut nichts bekannt, auch wenn ich es nicht für gänzlich ausgeschlossen halte, dass so etwas möglich ist.

Das alles ist erschreckend, zeigt aber auch, dass wir ganz klar Marionetten in den Spielfingern großer Konzerne sind. Es ist eine schön gemeißelte Welt in der wir leben, doch die Kontrolle hat jemand anders. Solche kleinen Vorfälle lassen dann schon mal durchblitzen, wie blind wir eigentlich sind.

