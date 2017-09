FidgetlyCTRL: Der Fidget Spinner wird jetzt smart

Es musste ja so kommen. Die sogenannten Fidget Spinner haben in diesem Jahr die Herzen, gerade von jungen Menschen, im Sturm erobert. Bisher gab es die Dinger in allen möglichen Farbvariationen, Größen und Formen zu kaufen. Aber Moment mal… Ein analoges Spielzeug, das kein Fünkchen Technik besitzt und trotzdem jüngere Generationen begeistert? Das geht so natürlich nicht! Deswegen wird der Fidget Spinner jetzt smart.

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendein Unternehmen auf die Idee kommt, dass sich diese Geräte gepaart mit einer App vielleicht sogar noch besser verkaufen. Das Startup Fidgetly hat also den sogenannten FidgetlyCTRL entwickelt. Der Name ist ein Zungenbrecher – nicht gerade die beste Verkaufsstrategie. Jedenfalls kann sich das Ding per Bluetooth mit einem Smartphone verbinden. Mit ihm kann der Nutzer dann Handy-Spiele steuern oder in virtuellen Wettkämpfen gegen Freunde antreten, um herauszufinden, wer den Spinner am längsten drehen kann.

Der FidgetlyCTRL wird also zu einer Art 360 Grad Bewegungscontroller. Über die dazugehörige Handy-App können Statistiken eingesehen werden, wie oft und lange der Fidget Spinner gedreht wurde und auf dem wievielten Platz der Highscore Liste man sich befindet, im Gegensatz zu seinen Freunden. So schaltet man Abzeichen und Errungenschaften frei. Aber es gibt auch eine Rubrik, in der man neue coole Fingerfertigkeiten mit dem Fidget Spinner lernen kann.

In das Gerät sind ein Gyroskop, ein Halleffektsensor und ein Beschleunigungsmesser integriert, sodass seine Bewegungen nachvollzogen werden können. Spiele steuert man, indem man das Gerät entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn dreht. Momentan ist der smarte Fidget Spinner eher noch ein Nischen-Markt und so versucht das Unternehmen das Ding groß herauszubringen – angefangen in den USA.

Dort soll ein gesamtes Set des FidgetlyCTRL inklusive der App circa 40 Dollar kosten. Umgerechnet also 34 Euro. Ein heftiger Preis, aber auch dafür wird es Abnehmer geben. Über die Internetseite lässt sich solch ein Gerät übrigens auch bestellen und das in fünf unterschiedlichen Farben.

via: gadgetspost